Бектенов заявил о необходимости производства несырьевых товаров высокого передела

По словам премьера, в таком случае большая часть прибыли останется в стране, возрастет уровень диверсификации экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Развитие обрабатывающей промышленности Казахстана рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По поручению главы государства был определен перечень ключевых крупных проектов обрабатывающего сектора по созданию кластеров высокого передела. В их число вошли 17 проектов металлургической и химической отраслей, нефтегазохимии и автомобилестроения. Они направлены на обеспечение углубленной переработки сырья и будут способствовать развитию смежных отраслей и экономики в целом. По каждому проекту приняты соответствующие планы реализации.

«В целом все основные направления и задачи по развитию обрабатывающего сектора уже намечены. Мы должны производить несырьевые товары высокого передела. В таком случае большая часть прибыли останется в стране, возрастет уровень диверсификации экономики. В проекте нового Налогового кодекса налоговые ставки будут определены в зависимости от сложности выпуска продукции. Если предприятие будет производить продукцию высокого передела, налоговые ставки ниже, а если будут выпускать сырье, то налоговая ставка, соответственно, выше. Эта важная мера будет способствовать развитию производства», — подчеркнул премьер-министр.

В текущем году в рамках Карты индустриализации запланирован ввод 180 проектов на общую сумму 1,5 трлн тенге с созданием свыше 18 тыс. новых рабочих мест. Общий объем производства составит 1,6 трлн тенге, экспорт – 600 млрд тенге, импортозамещение – 1 трлн тенге.

«Министерству промышленности совместно с отраслевыми госорганами и акиматами регионов необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию проектов. Все возникающие вопросы инвесторов должны решаться оперативно, без лишней волокиты. Специально для этого действует инвестиционный штаб», — указал Олжас Бектенов.

Премьер также поручил масштабировать опыт законодательного урегулирования вопроса обеспечения сырьем отечественных предприятий во все приоритетные отрасли промышленности. Есть положительные результаты применения данного механизма в области цветных металлов.

Минпромышленности и строительства совместно с холдингом «Байтерек» необходимо проработать вопрос льготного финансирования проектов по производству импортозамещающих строительных материалов.

«Самрук-Казына» и акиматам регионов поручено усилить контроль за уровнем местного содержания в рамках нацпроекта «Комфортная школа» и восстановительных работ после паводков.

