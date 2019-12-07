Происшествия
Возвращались с олимпиады: автомобиль со школьниками попал в ДТП в Атырауской области
Автомобиль со школьниками попал в ДТП в Индерском районе Атырауской области, сообщает Azh.kz.

Как стало известно, авария произошла вечером 6 декабря около 19.50 часов, на трассе Индер - Атырау, недалеко от села Бодене. Столкнулись автомашины Opel Vectra с российскими номерами и Lada Х-Ray. В результате ДТП погиб 32-летний водитель Opel, он скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи.

По информации ДП, за рулем автомашины Lada находился директор средней школы из села Курылыс, возвращавшийся с пятью учениками с предметной олимпиады из райцентра Индерборский. Девять человек, в том числе пятеро детей, получили различные травмы и доставлены в районную больницу.

В департаменте полиции сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека").

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