Возвращенные в госсобственность земли должны выдаваться под пастбища - Жумангарин

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Такие данные озвучены на заседании по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, прошедшем в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz

По данным правительства, с начала 2024 года территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ провели 350 внеплановых проверок в отношении землепользователей на общей площади 321,5 тыс. га. По итогам проверок внесено 210 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства на площади 192,9 тыс. га. С начала 2024 года в госсобственность возвращено 645,3 тыс. га неиспользуемых земель.

«По выданным ранее предписаниям в этом году начато освоение сельхозземель на площади 102,5 тыс. га, ведутся судебные разбирательства по принудительному изъятию на площади 477 тыс. га», — информировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Также на совещании информировали о ходе цифровизации процедуры предоставления права сельхозземель. Она будет апробироваться в одном из районов области Жетісу. В рамках пилотного проекта планируют проработать проведение конкурса на предоставление сельхозземель в электронном виде. Установлены новые критерии начисления баллов и определения победителя через интеграцию государственных баз данных. Они предусматривают поголовье сельхозживотных, наличие сельхозтехники, сотрудников, регистрацию по месту жительства, нахождение в реестре социального предпринимательства.