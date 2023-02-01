"Впечатляющий карьерный взлет" продавал за 18 тысяч долларов лжеправоохранитель в Алматы

В Алматы 31-летний мужчина, представляясь сотрудником правоохранительных органов, обещал «карьерный рост», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Подозреваемый, обманувший, по меньшей мере, двух жителей Алматы, задержан. За вознаграждение он обещал повышение в должности.

«А. 1992 года рождения, представляясь сотрудником одного из правоохранительных органов, обещал повышение по карьерной лестнице. Но «услуга» была платной – за повышение необходимо было заплатить ему около 18 тысяч долларов.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый информацию о своей компетентности распространял в корыстных целях. Убеждал в чистоте своих намерений, предлагал перечислить предоплату. На данный момент в нашем подразделении зарегистрировано 2 факта обмана», – резюмировал начальник управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Данияр Мендебаев.

Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Мошенничество».

Следователи предполагают, что количество пострадавших может быть гораздо больше, поэтому призывают алматинцев, пострадавших от действий мужчины, обратиться в УП Наурызбайского района или позвонить по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.