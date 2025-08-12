Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в 2025 году Единое национальное тестирование проходило с 16 мая по 10 июля на базе 46 региональных центров. В нем приняли участие свыше 210,2 тыс. абитуриентов, из которых 76,35% (160,5 тыс. человек) преодолели пороговый балл, передает Kazpravda.kz

Средний результат составил 69,42 балла.

- На конкурс государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше, чем в прошлом году. В этом году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено 93 232 гранта, из них для получения высшего образования - 77 084 гранта. По итогам конкурса гранты освоены в объеме 99%, — отметил министр.

В частности, 2,5 тыс. грантов присуждено молодежи Атырауской и Мангистауской областей, 2 004 гранта - по проекту «Серпін», 2 365 грантов - на обучение в филиалах зарубежных вузов, 9,5 тыс. грантов - детям из категории социально уязвимых слоев населения, 2,1 тыс. грантов выдано кандасам.

Впервые для граждан, прошедших срочную воинскую службу, выделено 2 010 образовательных грантов.

Министр отметил, что, как и в предыдущие годы, помимо государственных грантов выделяются около 5 тыс. грантов, в том числе более 1 700 грантов - акиматами, 400 – работодателями, 500 – различными фондами и около 2 200 – ректорскими грантами.