Впервые для прошедших срочную воинскую службу выделено 2 010 грантов в вузы

Образование
236
Марина Демченко
специальный корреспондент

По итогам конкурса гранты освоены в объеме 99%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в 2025 году Единое национальное тестирование проходило с 16 мая по 10 июля на базе 46 региональных центров. В нем приняли участие свыше 210,2 тыс. абитуриентов, из которых 76,35% (160,5 тыс. человек) преодолели пороговый балл, передает Kazpravda.kz

Средний результат составил 69,42 балла.

- На конкурс государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше, чем в прошлом году. В этом году на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием выделено 93 232 гранта, из них для получения высшего образования - 77 084 гранта. По итогам конкурса гранты освоены в объеме 99%, — отметил министр.

В частности, 2,5 тыс. грантов присуждено молодежи Атырауской и Мангистауской областей, 2 004 гранта - по проекту «Серпін», 2 365 грантов - на обучение в филиалах зарубежных вузов, 9,5 тыс. грантов - детям из категории социально уязвимых слоев населения, 2,1 тыс. грантов выдано кандасам.

Впервые для граждан, прошедших срочную воинскую службу, выделено 2 010 образовательных грантов.

Министр отметил, что, как и в предыдущие годы, помимо государственных грантов выделяются около 5 тыс. грантов, в том числе более 1 700 грантов - акиматами, 400 – работодателями, 500 – различными фондами и около 2 200 – ректорскими грантами.

 

#ВУЗы #гранты

Популярное

Все
Определены 100 популярных казахстанских книг
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
По принципу единой образовательной среды
В Семее состоялся айтыс «Адамзаттың Абайы»
Мертвые души и трудоустройство
И цвет окрашивает слово...
Подготовят специалистов-атомщиков
В Алматы отметили юбилей великого поэта и мыслителя
Путевки в Японию
Наставник «Актобе» покинул пост
Наследие Абая – духовный ориентир созидательной нации
От берега до берега – с верой в себя
Предпринимательство показывает положительную динамику
Рост ВВП Казахстана за 7 месяцев составил 6,3%
В Казахстане растёт число детей с признаками аутизма
Уровень комфорта повышается
Личность мирового значения
Рекордное число мужчин вышло в декрет в Южной Корее
В аэропорту Шереметьево зазвучала песня Абая
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Спешите на ярмарки!
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Восьмилетний мальчик чинит мобильные телефоны в Туркестанской области
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
Региональные инициативы ради общего будущего
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Токаев посетил выставочные павильоны в Авазе
20 млрд тенге вывела из тени оцифровка выдачи сертификатов в РК
Более 4 тысяч человек в Атырауской области подали заявки на внесудебное банкротство
Новые возможности цифровой эпохи
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Школьные медсестры возьмут под контроль питание казахстанск…
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдени…
«Социальный кошелёк»: как работает новая система льготного …
Больше овощей-фруктов и меньше соли и сахара будет в новом …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]