Впервые открывается новый авиамаршрут Шымкент – Дели

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам.

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Комитет гражданской авиации сообщил об открытии впервые в истории нового авиамаршрута "Шымкент – Дели – Шымкент", передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

Рейсы будут выполняться авиаперевозчиком "Fly Arystan" (группа компаний АО "Эйр Астана") c 22 мая с частотой 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам на воздушном судне типа "Airbus-320".

"Увеличение авиасообщения между Казахстаном и Индией будет способствовать развитию торгово-экономического, инвестиционного, делового, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", - отметили в комитете.