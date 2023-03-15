Впервые под председательством Казахстана в Алматы проходит очередное заседание Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ

Общество
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Айгуль Турысбекова

Напомним, что Постоянный комитет Регионального комитета (ПКРК) – это один из руководящих органов Всемирной организации здравоохранения, определяющих политику дальнейшего развития и ключевые направления деятельности ЕвроВОЗ. С сентября 2022 года наша страна является председателем ПКРК, что демонстрирует высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и международной организацией.

Коллаж: Kazpravda.kz

Важно отметить, что в рамках председательства нашей страны в ПКРК впервые проходит выездная встреча членов комитета на базе Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова. Здесь состоялось обсуждение ключевых аспектов сотрудничества Министерства здравоохранения с Европейским региональным бюро ВОЗ, в том числе в рамках соглашения о сотрудничестве на 2024–2025 годы.

Членам ПКРК представлен отчет регионального директора, информация о системе здравоохранения Казахстана, в том числе первичной медико-санитарной помощи. Также на встрече обсуждались вопросы реагирования на чрезвычайные ситуации, проект программы 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ и Международной конференции по ПМСП, которые запланированы на октябрь текущего года в Астане. Участниками последней станут представители более ста стран, международных организаций, специалисты в области здравоохранения.

Как отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, в 73-й сессии примут участие представители 53 государств – членов Европейского региона ВОЗ. Будут обсуж­даться актуальные вопросы глобального здравоохранения, в том числе обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения, защита при чрезвычайных ситуациях, повышение уровня здоровья и благополучия. По словам спикера, благодаря поддержке Президента страны Касым-Жомарта Токаева и руководства профильного ведомства в Казахстане проходят прогрессивные реформы, респуб­лика стала лидером в области первичной медико-санитарной помощи, опыт которой перенимают другие страны.

– К примеру, Казахстан – первая страна в мире, которая интегрировала работу социального работника и специалиста-психолога в структуру ПМСП, поскольку потребности населения в такой помощи растут. Именно поэтому в прошлом году вместе с министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният мы участвовали в открытии демонстрационной площадки ВОЗ по ПМСП в Иссыке. Опыт по организации первичной медико-санитарной помощи уже изучали специалисты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. В этом году приедут специалисты из Азербайджана и Армении, – уточнил директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Говоря о выборе Казахстана для проведения столь масштабных международных мероприятий, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила важность открытия географически удаленного офиса ВОЗ в нашей республике, что стало большим достижением среди стран СНГ. Без сомнения, Алма-Атинская декларация 1978 года дала большой толчок развитию системы здравоохранения в мире, заложив основы оказания базовой помощи для населения, в которой должно быть доступно наибольшее количество медицинских услуг.

На вопрос «КП», каким образом рядовые врачи общей практики в поликлиниках и пациенты ощущают на себе присутствие офиса ВОЗ в Алматы, глава ведомства привела слова доктора Ханса Клюге, отметившего, что в Казахстане впервые стали оказывать не только медицинские услуги, но социальную и психологическую помощь, соз­давая мультидисциплинарные бригады. Сегодня эта практика рекомендуется ВОЗ для системы здравоохранения других стран. Она напомнила, что система семейных врачей является одним из основных направлений, рекомендованных ВОЗ.

– Сегодня многие родители хотят, чтобы детей осматривал именно педиатр. Наша нормативная база позволяет это, и поликлиники имеют право открывать педиатрические участки или приглашать педиатра-консультанта. Мы подстраиваем всю систему здравоохранения под потребности населения, согласно лучшим практикам, рекомендованным ВОЗ, – сказала Ажар Гиният.

Эксперт Министерства здраво­охранения Чехии Алена Штефлова считает, что Казахстан занимает особе место как страна, заложившая основы развития ПМСП по всему миру с принятием Алма-Атинской декларации в 1978 году. Кроме того, пять лет назад была принята Астанинская декларация, в рамках которой проводилась оценка развития ПМСП в мире. Спикер подчеркнула важность этих документов и для европейских стран. Документы являются основой для развития и оценки деятельности по дальнейшему развитию ПМСП.

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