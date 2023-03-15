Впервые под председательством Казахстана в Алматы проходит очередное заседание Постоянного комитета Европейского регионального комитета ВОЗ
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Айгуль Турысбекова
Напомним, что Постоянный комитет Регионального комитета (ПКРК) – это один из руководящих органов Всемирной организации здравоохранения, определяющих политику дальнейшего развития и ключевые направления деятельности ЕвроВОЗ. С сентября 2022 года наша страна является председателем ПКРК, что демонстрирует высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и международной организацией.