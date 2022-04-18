Если главный командный турнир в мужском теннисе уже более 120 лет носит название Кубка Дэвиса, то его женский аналог уже не раз менял не только формат, но и название. С 1963 по 1995 год он назывался Кубком Федерации, с 1995 по 2020-й – Fed Cup, а с сентября 2020-го стал именоваться Кубком Билли Джин Кинг.

Вместе с новым названием турнир обрел и официальный статус командного чемпионата мира. Теперь он именуется Billie Jean King Cup – Thea World Cup of Tennis. В 2021 году первым победителем состязания теннисисток стала сборная России (в 2020-м финал не проводился из-за пандемии).

Женская сборная Казахстана по теннису, ранее трижды играя в гостях, проигрывала решающие матчи за выход в Мировую группу II Fed Cup. И вот – очередная попытка пробиться в число 12 лучших команд мира.

До начала турнира на предматчевых пресс-конференциях капитаны Ярослава Шведова (Казахстан) и Райнер Шуттлер (Германия), а также лидеры

команд Елена Рыбакина и Анжелика Кербер были осторожны в прогнозах, отмечая, что для обеих сторон матч окажется сложным.

На стороне хозяев были как родные стены и мощная поддержка болельщиков, так и грунтовое покрытие, на котором комфортно чувствуют себя как Елена Рыбакина, так и Юля Путинцева, а также другие члены нашей сборной – Зарина Дияс, Анна Данилина и Жибек Куламбаева.

Уже первый день матча за выход в финальную стадию чемпионата мира показал, что хозяева серьезно настроены на победу. Путинцева, обыграв в трех сетах экс-первую ракетку мира, чемпионку трех турниров Большого шлема Анжелику Кербер, принесла первое очко в копилку нашей сборной. Поволноваться болельщиков Юля заставила только в первом сете, который она проиграла со счетом 3:6.

Преодолев стартовое волнение, она в последующих сетах заставила Кербер больше бегать по корту и чаще ошибаться. Счет 6:3 и 6:2 в пользу Путинцевой говорит сам за себя.

В следующем матче Елена Рыбакина, впервые играя за сборную Казахстана, упрочила преимущество, разгромив немку Лауру Зигемунд со счетом 6:0 и 6:1. Таким образом, наша национальная команда повела в счете – 2:0.

На следующий день первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в драматичном матче одолела Анжелику Кербер со счетом 2:1. Причем стартовый сет выиграла немка – 6:4, а наша спортсменка выровняла положение во второй партии – 6:3. В решающем третьем сете Елена, уступая 3:5, сумела проявить характер и выиграть со счетом 7:5.

Эта победа принесла казах­станским теннисисткам общий успех над сборной Германии – 3:0. А с ним – впервые в истории казахстанского тенниса – путевку в финал Кубка Билли Джин Кинг. Оставшиеся матчи были уже простой формальностью.