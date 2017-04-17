Впервые в ВС РК прошли спортивные игры среди детей военнослужащих

В Алматы на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА Министерства обороны впервые прошли военно-спортивные игры среди детей военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz
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На протяжении двух дней юные спортсмены из пяти отдаленных гарнизонов состязались в четырех видах спорта: мини-футболе, қазақ күресі, настольном теннисе и легкоатлетической эстафете.
"В 2017 году при поддержке руководства Министерства обороны для детей военнослужащих вооруженных сил Казахстана были открыты бесплатные спортивные секции. Дети от 6 до 16 лет профессионально занимаются қазақ күресі, настольным теннисом, армейским рукопашным боем и другими видами спорта", – рассказал председатель Спортивного комитета подполковник Расул Меирманов.
В рамках турнира для детей были проведены мастер-классы от именитых спортсменов ЦСКА МО РК, таких как известный казахстанский альпинист – старший лейтенант Максут Жумаев, и чемпионов и призеров международных и республиканских соревнований по пулевой стрельбе.
"Помимо мотивации к занятиям спорта главной целью состязаний являлось формирование потенциального спортивного резерва Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны из числа наиболее подготовленных детей. Именно эти ребята в дальнейшем пополнят ряды вооруженных сил и будут отстаивать честь нашей страны, представляя армейский клуб на соревнованиях республиканского и международного значения", – отметил Расул Меирманов.
По итогам состязаний в общекомандном зачете победителями стали дети военнослужащих Гвардейского гарнизона. На втором месте оказались ребята Аягозского гарнизона, третье место занял Приозерский гарнизон.
"Нам очень понравились соревнования. Благодаря военно-спортивным играм у всех нас появились новые друзья из разных регионов страны", – поделился впечатлениями Ерсултан Амирбек, который завоевал золотую медаль в весовой категории 38 кг по қазақ күресі.