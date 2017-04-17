Впервые в ВС РК прошли спортивные игры среди детей военнослужащих

Спорт
2622
В Алматы на базе учебно-тренировочного центра ЦСКА Министерства обороны впервые прошли военно-спортивные игры среди детей военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz.

На протяжении двух дней юные спортсмены из пяти отдаленных гарнизонов состязались в четырех видах спорта: мини-футболе, қазақ күресі, настольном теннисе и легкоатлетической эстафете.

58f4887c900d51492420732.JPG

"В 2017 году при поддержке руководства Министерства обороны для детей военнослужащих вооруженных сил Казахстана были открыты бесплатные спортивные секции. Дети от 6 до 16 лет профессионально занимаются қазақ күресі, настольным теннисом, армейским рукопашным боем и другими видами спорта", – рассказал председатель Спортивного комитета подполковник Расул Меирманов.

В рамках турнира для детей были проведены мастер-классы от именитых спортсменов ЦСКА МО РК, таких как известный казахстанский альпинист – старший лейтенант Максут Жумаев, и чемпионов и призеров международных и республиканских соревнований по пулевой стрельбе.

58f488a3c006f1492420771.JPG

"Помимо мотивации к занятиям спорта главной целью состязаний являлось формирование потенциального спортивного резерва Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны из числа наиболее подготовленных детей. Именно эти ребята в дальнейшем пополнят ряды вооруженных сил и будут отстаивать честь нашей страны, представляя армейский клуб на соревнованиях республиканского и международного значения", – отметил Расул Меирманов.

58f488cc7f6221492420812.JPG

По итогам состязаний в общекомандном зачете победителями стали дети военнослужащих Гвардейского гарнизона. На втором месте оказались ребята Аягозского гарнизона, третье место занял Приозерский гарнизон.

"Нам очень понравились соревнования. Благодаря военно-спортивным играм у всех нас появились новые друзья из разных регионов страны", – поделился впечатлениями Ерсултан Амирбек, который завоевал золотую медаль в весовой категории 38 кг по қазақ күресі.

58f488fb8fac21492420859.JPG

Популярное

Все
В Минске представлена книга «1941. Брестская крепость. Казахстан»
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
Инновации в защите от пожаров
В Астане открылась Неделя интерактивных экскурсий «Наурыз. Таным. Тарих»
Почему отличники попали в разряд двоечников
Сборная готова к поединкам
Бойцы ММА в ожидании больших турниров
Паводку противостоят инновации
Насилие недопустимо
Барымта продолжает процветать
Почивать на лаврах нельзя
Мой дом – моя крепость
Яркие краски жизни
«Жетісу» – девятикратный чемпион Казахстана
«У меня зазвонил телефон…»
Қайырымдылық күні – День благотворительности
Обнадеживает уверенность спасателей
Откроют новые специальности
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Цель меморандумов – трудоустройство
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Столичная предпринимательница вдохновляет женщин заниматься бизнесом
Для наших мам!
Милад Карими завоевал «серебро» этапа Кубка мира в вольных упражнениях
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Отработка на учениях – сноровка при наводнениях
Что в имени тебе моем...
В их руках – жизни людей
Одеждой идентичность подчеркнув
Борт президента Италии произвел посадку в аэропорту Астаны
Гендерный аспект: инвестиции в будущее
Дарящие свет и гармонию
Алтайские мотивы казахской анимации
«Береке» означает «благодать»
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области

Читайте также

Казахстанец вышел в полуфинал чемпионата мира по шорт-треку…
Чемпионат мира по женскому боксу в Сербии: кто из казахстан…
В Астане появится новый спортивный объект
Наступила пора решающих встреч

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]