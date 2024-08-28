Впервые за 30 лет в КазНАИУ началось строительство нового общежития

Пока не все учебные заведения могут похвастать полным охватом студентов местами в общежитиях. Но в последнее время государство уделяет этой проблеме большое внимание, что позволяет снизить, а порой и вовсе закрыть наболевший вопрос.

фото предоставлено пресс-службой КазНАИУ

В Алматы впервые за тридцать лет на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета (КазНАИУ) началось строительство нового современного девятиэтажного студенческого общежития на 450 мест. Проектом также предусмотрено размещение хорошо оборудованного медицинского центра для лечения студентов. Объем инвестиций составляет более 2,3 млрд тенге. Строительство объекта стало возможным при поддержке ТОО «Казах-Строй».

В торжественном мероприя­­тии по случаю старта строительства общежития участвовали председатель правления – ректор КазНАИУ, президент НАН РК Ахылбек Куришбаев, депутат Сената Парламента Жанна Асанова, руководитель ситуационного центра Министерства науки и высшего образования Амангали Шаймарданов, гендиректор ТОО «Казах-Строй» Болат Ибрагимулы, руководитель управления молодежной политики города Алматы Азиз Кажденбек, преподаватели и студенты.

Ранее руководство университета уже сделало ряд шагов, которые позволили снять проблему дефицита мест в общежитиях для студентов. На сегодняшний день работа по возврату незаконно выведенных активов вуза продолжается. Так, в прошлом году в жилищный фонд университета было возвращено студенческое общежитие № 6, ранее перешедшее в частные руки. Это позволило обеспечить местами для проживания 280 студентов.

Также возвращено и отремонтировано студенческое общежитие № 3, которое долгое время эксплуатировалось индивидуальным предпринимателем в качестве ресторана и офиса. Для этого из бюджета университета выделено 160 млн тенге. При поддержке ТОО «Ритм Строй ЭК» было полностью обновлено внешнее и внутреннее пространство общежития: жилые комнаты, кухни, коридоры, душевые кабины. Помимо этого, общежитие оснащено новой бытовой техникой: стиральными машинами, холодильниками, газовыми плитами и мебелью. При этом часть мебели была изготовлена в мастерских университета, что повлияло на снижение затрат. В итоге 200 комнат будут вскоре предоставлены студентам, 100 – магистрантам и молодым ученым.