Вплавь покоряя моря и проливы

Нурлыбек Сабирович в Национальном техническом университете им. К. Сатпаева разрабатывал системы баз данных для учебных программ, обучал этому делу специалистов. А увлечение плаванием в спортивном клубе стало его хобби.

Увлекшись в почтенном возрас­те плаванием, Нурлыбек Сабирович стал постоянным участником соревнований по спортивному плаванию в категории «Мастерс», участ­вовал в открытых чемпионатах и кубках Казахстана. Пять лет он выступал в возрастной категории 65–69 лет, а в 2023 году перешел в возрастную группу 70–74. Поскольку соревнования открытые, в них принимают участие и пловцы из других стран. За это время стал многократным чемпионом Казахстана и многократным победителем на кубках Казахстана в своей возрастной группе.

Имея за плечами 70 прожитых лет, он стал рекордсменом мира, участвуя в 35-м межконтинентальном заплыве на открытой воде через пролив Босфор в Турции. Более того, стал лучшим не только в своей категории 70 плюс, но и среди пловцов от 60 до 70 лет в данном заплыве. Эти соревнования проводятся регулярно, а успеха Нурлыбек Сабирович добился 20 августа 2023 года, когда принял участие в престижном среди любителей плавания турнире вместе с 2 423 спортсменами со всего мира. Организатором соревнования выступает Национальный олимпийский комитет Турции. Слоты для желающих принять участие в соревновании продаются за девять месяцев до начала старта, и разлетаются они, как горячие пирожки, за несколько дней.

Как известно, пролив Босфор является сильно загруженным судоходным маршрутом, поэтому заплыв проводится раз в году, и в это время движение по нему останавливается только на два часа. Есть еще ряд ограничений для спортсменов. По правилам соревнования буй на поясе пловца не разрешается, даже часы для ориентира по времени тоже нельзя надевать. Лодки, которые обеспечивают безопасность участников, близко к пловцам не подходят, спасатели контролируют ситуа­цию с коптеров. Также общим планом и телеканалы ведут съемки с коптеров.

– Можно считать, что никакого сопровождения не было, да это было бы и подсказкой маршрута. Если измерять маршрут заплыва по карте, то дистанция составляет шесть с половиной километров, но когда заплыв идет и ведется еще и борьба с течениями, которые меняются у берегов и в середине пролива, расстояние до финиша удли­няется. Я около восьми километров проплыл. Судя по итоговым протоколам, мне удалось показать лучший результат из числа 800 участников, которые были намного моложе меня, – рассказал Нурлыбек Сабирович.

Скученность участников наблюдается при старте, но метров через 300 все рассредоточиваются, с поверхнос­ти воды из-за волн никого не видно, только обилие медуз и редкие дельфины разбавляют морской пейзаж.

Одна из важных задач, по мнению пловца, помимо умения хорошо плавать в открытой воде, – угадать с траекторией заплыва. Изучив накануне маршрут, вначале взял курс на середину первого моста Султана Мехмеда Фатиха, следующий ориентир – флаг на мысе слева, далее середина ЛЭП, и в заключительной стадии нужно на расстоянии 150–200 метров (а это расстояние очень сложно точно рассчитать) от острова Галатасарай брать ориентир на финишную точку.

– В ходе подготовки к старту тренер предупреждал нас, что во время заплыва из воды увидеть остров будет трудно и будет также ощущение, что ты плывешь в безбрежном море один, – продолжает наш спортсмен. – За день до этого мы ознакомились с маршрутом, и я понял, что нужно увеличить направление заплыва более чем на 90 градусов в сторону берега и плыть частично против течения. Финиш на этот момент толком не был виден. В предыдущие годы для ориентира на финише выставляли огромные желтые шары, в наш заплыв, к сожалению, шары не были выставлены. Но я заметил на берегу нечто похожее на большой прямоугольник, внутри которого были разноцветные точки, и предположил, что это трибуна около финиша. И оказался прав. В итоге удалось сделать финишный рывок и завершить заплыв с хорошим временем – 1 час 18 минут 53 секунды.

Течение между Черным и Мраморным морем сильное, постоянно куда-то сносит. Температура воды в проливе ниже, чем в любом бассейне или водохранилище, а это возможные судороги, и не все справились с течением морей. Те из участников, кто оказывался левее курса, не смогли доплыть до финиша или не уложились в положенные два часа. Их дисквалифицировали, и сертификатов они не получили. Финишировавшие же получают сертификаты с присвоением им статуса межконтинентального пловца, потому что они переплыли из азиатской части Турции в европейскую. Этот заплыв признан одним из лучших в мире.

Нурлыбек Маликов отметил хорошую организацию большого спортивного праздника и благодарен за то, что удалось померяться силами с профессионалами и опытными любителями со всего мира.

По приезде из Стамбула Нурлыбек Сабирович успешно выступил на открытом чемпионате Казахстана. В этом году старт заплыва через Босфор намечен на 25 августа. Но в планах у нашего героя эти соревнования не значатся. Во-первых, он уже достиг там высокого результата, и хочется пройти по новым, неизведанным маршрутам. Во-вторых, накопить собственных денег на участие, живя на пенсию, сложно, а спонсоров у него нет.