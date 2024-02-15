Врач предупредил о важности вакцинации от ВПЧ

175 тысяч школьниц в возрасте 11 лет планируют вакцинировать от вируса папилломы человека. Минздрав сообщил об этом во всемирный день онкобольного ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации министерства, рак шейки матки – одна из ведущих причин смерти женщин в Казахстане. Ежегодно в стране регистрируется около 1600 новых случаев рака шейки матки, умирает от болезни более 500 женщин. Эта болезнь занимает 5-е место среди ведущих причин рака у женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

Благодаря вакцинации рак шейки матки можно будет ликвидировать. В Австралии, США, распространенность ВПЧ среди женщин сократилась на 90%.

— Во всем мире вакцинация признана самым эффективным и общепризнанным фактором профилактики, как злокачественных новообразований, так и неонкологических заболеваний. Дело в том, что ВПЧ вызывает еще и две другие проблемы. Во-первых, это появление бородавок на теле и поражение голосовых складок. Тогда не только голос теряется, но еще и дышать трудно. Если бы большинство людей были бы вакцинированы, тогда возможности заболевания можно было бы предотвратить. Вакцинация неприятного вируса может сказаться на здоровье детей, взрослых, особенно девочек непродуктивного возраста очень положительно, так как спасет жизни миллионов людей, — говорит врач иммунулог-аллерголог, профессор Рафаиль Розенсон.

По его словам, антиваксеры привели к тому, что часть населения живет в большом напряжении.

— В целях профилактики ВОЗ рекомендует использовать четырехвалетную вакцину, потому что сделать привику обходится дешевле, чем лечить рак. Так, дети с вакцинацией не будут болеть раком и бородавками, утратой голоса и одышкой. Если медики нарушили режим введения и применения укола, то возможные изменения обычно удается купировать. Не стоит бояться последствий. Надо заботиться о своем здоровье и вакцинироваться, чтобы снизить риски заболевания, — подытожил профессор.

Вакцинация будет проводиться в школьных медицинских кабинетах.