Врач предупредил о важности вакцинации от ВПЧ

Здравоохранение
32
Дана Аменова
Корреспондент

175 тысяч школьниц в возрасте 11 лет планируют вакцинировать от вируса папилломы человека. Минздрав сообщил об этом во всемирный день онкобольного ребенка, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации министерства, рак шейки матки – одна из ведущих причин смерти женщин в Казахстане. Ежегодно в стране регистрируется около 1600 новых случаев рака шейки матки, умирает от болезни более 500 женщин. Эта болезнь занимает 5-е место среди ведущих причин рака у женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

Благодаря вакцинации рак шейки матки можно будет ликвидировать. В Австралии, США, распространенность ВПЧ среди женщин сократилась на 90%.

— Во всем мире вакцинация признана самым эффективным и общепризнанным фактором профилактики, как злокачественных новообразований, так и неонкологических заболеваний. Дело в том, что ВПЧ вызывает еще  и две другие проблемы. Во-первых, это появление бородавок на теле и поражение голосовых складок. Тогда не только голос теряется, но еще и дышать трудно. Если бы большинство людей были бы вакцинированы, тогда возможности заболевания можно было бы предотвратить. Вакцинация неприятного вируса может сказаться на здоровье детей, взрослых, особенно девочек непродуктивного возраста очень положительно, так как спасет жизни миллионов людей, — говорит врач иммунулог-аллерголог, профессор Рафаиль Розенсон.  

По его словам, антиваксеры привели к тому, что часть населения живет в большом напряжении.

— В целях профилактики ВОЗ рекомендует использовать четырехвалетную вакцину, потому что сделать привику обходится дешевле, чем лечить рак. Так, дети с вакцинацией не будут болеть раком и бородавками, утратой голоса и одышкой.  Если медики нарушили режим введения и применения укола, то возможные изменения обычно удается купировать. Не стоит бояться последствий. Надо заботиться о своем здоровье и вакцинироваться, чтобы снизить риски заболевания, — подытожил профессор.   

Вакцинация будет проводиться в школьных медицинских кабинетах.

#Минздрав #предупреждение #врач #вакцинация #важность #ВПЧ

Популярное

Все
В Акмолинской области меценаты построили мечеть в честь батыра Карабая
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
В экстремальных условиях принимала роды бригада «неотложки» в Туркестанской области
Зарплаты «мертвым душам»
Многомесячная судебная тяжба по обвинению полицейским журналиста в клевете завершилась штрафом
Опыт сосуществования и солидарности
Бывают ли кредитные чудеса?
Штрафом реку не спасешь
Демографический рост в Казахстане требует подготовки к новым вызовам в сфере образования
Медиаксперты предложили меры по решению вопросов, связанных с этикой работников СМИ
Инвестиционный держите шаг!
Величайшие фотографии дикой природы от National Geographic показали в Астане
В результате взрыва обрушилось здание магазина в Темиртау
К угрожающим рассылкам о «нападении» на казахстанские школы причастны жители стран СНГ
Жительница Жетісу родила тройню и стала многодетной мамой
Взрыв в магазине Темиртау: найдено тело женщины
Отменить экспортную пошлину на подсолнечник предлагает депутат Егизбаев
На «дистанционку» перевели школьников Астаны
Пациента с признаками инсульта фельдшеры доставили в больницу на санях в СКО
Пенсионные накопления казахстанцев «запустили в небо»
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
...А дома – лучше
Кандасы помогут выучить язык
А про надбавку позабыли
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Минздрав опровергает рассылку о появлении смертельного штам…
Блефаропластика, «ушки Эльфа» – депутат встревожена ростом …
Ужесточить ответственность за нападение на медработников на…
Коклюш выявлен у младенца в области Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]