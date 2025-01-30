Врач спас пассажира прямо на борту

Общество
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Главврач Коксуской районной больницы из области Жетысу Жаннур Сырымов не дал умереть пассажиру самолета, у которого на борту началась аллергическая реакция. Воздушное судно следовало из Саудовской Аравии в Казахстан и приземлиться должно было в Алматы.

фото из личного архива Жаннура Сырымова

Житель Павлодара Мурат Имангазинов возвращался домой после хаджа. Простыв, он принял сразу несколько лекарств от гриппа и уснул.

– Проснувшись, понял, что у меня пошла аллергическая реак­ция, – вспоминает он. – Лицо и шея начали сильно отекать, дышать становилось все труднее, а давление поднималось. На высоте 10 тысяч метров я почувствовал, что не могу дышать.

Бортпроводница немедленно сообщила об этом экипажу и спросила пассажиров, есть ли среди них врач. Жаннур Сырымов сразу откликнулся. Он сопровождал в той поездке пожилого отца, который тоже совершил хадж.

Мурат Имангазинов рассказывает:

– Доктор открыл свою аптечку, достал необходимые препараты и стал их мне вводить. Знаю, что в это время экипаж был готов посадить судно в ближайшем аэропорту, но этого не понадобилось. Доктор справлялся с ситуацией быстро и профессионально. Несколько часов он провел рядом, пока мы не приземлились в Алматы.

Здесь Жаннур Сырымов передал больного коллегам, те стабилизировали его состояние, и он поехал дальше в Павлодар.

– Я и не предполагал, что когда-то придется оказывать медицинскую помощь в воздухе, – говорит главврач. – Однако, поскольку всегда ношу с собой лекарства для папы, был готов к экстренной ситуации. Когда стюардесса искала врача, я сразу подошел, оценил состояние больного. Увидев отек, понял, что все серьезно...

Жаннура Сырымова очень любят в регионе, говорят, что он человечный, скромный, ответственный. Начинал путь в медицине со скорой помощи. Получив профессию уролога, работал в Национальном научном центре хирургии им. Сызганова в Алматы, а затем в больнице в Талдыкоргане. Сейчас успешно заведует Коксуской районной больницей.

В 2023-м в этом районе в селах Енбекшиказах и Акшатоган введены в эксплуатацию фельд­шерско-акушерские пункты, в селах Актекше, 10 лет Казах­стана, Маулимбай и Муканши – блочно-модульные медпункты. Такие же появились в прошлом году в селах ПЧ-45 и Кенарал. В селе Мукры после капремонта заработала врачебная амбулатория. А в рамках нацпроекта «Модернизация сельского здравоохранения» введены фельд­шерско-акушерские пункты в селах Кызылтоган, Бескайнар, Жетижал. Всего в районе порядка 20 медобъектов, где рабо­тают 81 врач и 320 специалистов среднего звена.

#пассажир #спасение #врач #борт

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