Врачи приближают заветные мечты тысяч семей

Ведущие специалисты в области репродуктивных технологий со всего мира встретились на XVI Меж­дународном конгрессе Казахстанской ассоциа­ции репродуктивной медицины (КАРМ) «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: Настоящее и будущее» лишь с одной благой целью – подарить миру здоровое счастливое поколение. География конгресса впечатляет – обменяться опытом и поделиться своими разработками собрались врачи и ученые из Казахстана, Грузии, России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, США, Сербии, Израиля, Франции, Японии, Индии, Италии, Германии, Турции, Румынии. Только из России участников конгресса прибыло более 100 человек.

В Казахстане к репродуктивной медицине особое отношение. О заинтересованности наших властей в улучшении фертильности граждан отлично говорит статистика, которую привела в своем выступлении министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

– По официальным данным, около 17% семейных пар в Казах­стане сталкиваются с бесплодием, – уточнила Акмарал Шарипбаевна. – Это одна из острых проблем здравоохранения. Бесплодие чаще всего становится причиной глубокого психологического кризиса и нередко влечет за собой распад семьи. Программы ЭКО, финансируемые ФОМС, проводятся в трех государственных и 15 частных клиниках, при этом пациенты самостоятельно могут выбрать, в каком учреждении получать лечение и у какого врача. За 2021–2024 годы проведено 27 600 квотных циклов ЭКО.

Школа длиною в жизнь

За каждой безликой цифрой статистики бесплодных браков стоит человек – важнейшее богатство любого государства. Сколько лет ожиданий и надежд, реки пролитых слез, и все ради одного – прижать к груди заветный розовый комочек. С появлением в семье детей улучшается не только демографическая ситуация в стране, культивируемый за рубежом индекс счастья стремительно растет вверх. Потому как именно наличие детей, по опросам социологов, большинство людей ставят на первое место, оставляя позади карьеру, деньги, здоровье.

В мире накоплен огромный опыт лечения различных форм бесплодия. Большинство существующих методов успешно внедрено в Казахстане. Как известно, правильная постановка диаг­ноза – это уже половина успеха. На конгрессе огромное внимание уделялось не только лечению, но и методам современной диагностики. В Казахстане на высоком уровне развивается эндовидеохирургия, гормональные методы диагностики и лечения, регистрируют­ся новые лекарственные препараты с высоким профилем безопасности и эффективности. Быстрыми темпами развивается андрология, медицинская генетика, эмбриология и молекулярная биология. В работу клиник вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) внедряется искусственный интеллект, методы генетического анализа.

– Медицине учатся всю жизнь, и важная составляющая этого процесса – мастер-классы, посещение других клиник, участие в конгрессах, где одновременно можно услышать мнение ведущих экспертов и обсудить даже ту информацию, которая еще не дошла до публикации в научных журналах, – отмечает доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, главный внештатный репродуктолог МЗ Вячеслав Локшин. – Такого рода конференции – великолепная школа для практических врачей и для ученых.

Слабая сторона сильной половины

В этом году на конгрессе много говорилось о мужском бесплодии. Тема для стран нашего региона долгое время находящаяся практически под негласным запретом. Сдать специфические анализы для восточного мужчины – мероприятие почти что табуированное, пороги всех медицинских инстанций традиционно обивали женщины. Но время идет, и мужчины меняют отношение к этому вопросу, сегодня они соглашаются лечить бесплодие.

Много лет проблемами мужской фертильности занимается профессор, науч­ный руководитель российского НКЦ Репродуктивной и регенеративной медицины Игорь Виноградов. В Алматы он также поднял тему мужского здоровья и факторов, влияющих на фертильность сильной половины человечества. Список «красных флажков» абсолютно обычен, но часто мужчины не придают ему особого внимания. В основном это неправильный образ жизни, возраст, воспалительные и генетические заболевания. Также часто в докладах спикеров звучала тема метаболических нарушений как у мужчин, так и у женщин, ведущих в той или иной степени к снижению фертильности.

Врач эндокринолог-андролог из России Елена Епанчинцева рассказала о важности выявления эндокринных заболеваний, в особенности связанных с нарушением метаболизма, их корректировки, лечения и изменения образа жизни. Похожую тему в своем выступ­лении поднял и отечественный акушер-гинеколог, репродуктолог Андрей Пен. Он рассказал о том, как избыточная масса тела и ожирение влияют на частоту потерь в программах ВРТ. Вывод из сказанного медиками напрашивается сам собой: не будешь следить за тем, что ешь, сколько весишь и какой образ жизни ведешь, – не помогут ни ВРТ, ни что-либо другое.

– Сегодня была озвучена проблема мужского бесплодия, – рассказывает Вячеслав Нотанович. – Среди пациентов, которые обращаются в клиники ВРТ, мужчин становится больше, мужской фактор бесплодия преобладает и составляет порядка 51–52%. Но радует тот факт, что большинство случаев нарушения сперматогенеза поддается успешному лечению, существует много современных методик, которые позволяют преодолеть мужское бесплодие.

ВРТ на страже демографии

Факторов, влияющих на бесплодие, – масса. И к сожалению, они со временем не уменьшаются, а, наоборот, растут. Но благодаря развитию репродуктологии бороться с ними становится легче. Правда, по словам врачей, если бы пациенты ответственнее относились к своему здоровью, планировали детей и вовремя обращались к докторам, все было бы намного проще.

– Когда говорят о бесплодии, то связывают проблему с развитием вспомогательных репродуктивных технологий, и это совершенно правильно, потому что до эры ВРТ, наверное, в 60% бесплодия супружеских пар помочь было сложно, – говорит президент КАРМ академик Локшин. – Сегодня более половины случаев успешно лечатся при помощи ВРТ, это и мужское, и женское бесплодие, и комбинированное. Рост факторов, ведущих к нему, растет. Это проблемы, связанные с экологией, питанием, избыточной массой тела, с абортами, количество которых снизилось, но все же они имеют место быть, а также с заболеваниями, передающимися половым путем. Но, несмотря на все это, медицина идет вперед, и сейчас можно помочь большему количеству пар.

Несмотря на фактор бесплодия, медицина может помочь мечтающим о заветном свертке

На мероприятии преимущест­венно говорилось именно о случившемся факте бесплодия и о способах корректировки проблемы. Так как основная тема конгресса – вспомогательные репродуктивные технологии. Но многие спикеры обращали внимание и на так называемую профилактику бесплодия, или, точнее, снижение факторов риска.

Можно предотвратить

Президент Академии профилактической медицины Казахстана и Нацио­нального центра здорового питания Алмас Шарман в очередной раз обратил внимание присутствующих на важность сбалансированного рациона и здорового образа жизни. Как бы банально это ни звучало, но, следуя основным принципам здорового питания и образа жизни, можно избежать многих провоцирующих бесплодие факторов.

Еще одна серьезная проблема репродуктологов – возраст желающих обзавестись чадом. К ним приходят часто тогда, когда по-хорошему пора бы о внуках думать. И все хотят чуда! И очень расстраиваются, когда это чудо не происходит. Потому что возраст у супругов уже давно перевалил за 40, а многие пары о рождении ребенка только задумались, предпочитая до этого выстраивать карьеру и обзаводиться недвижимостью. Не получив желаемое, некоторые уезжают за рубеж, полагая, что там технологии лучше и квалификация врачей выше. Но это уже давно не так. Наши технологии позволяют конкурировать с ведущими мировыми институтами репродуктологии. Об этом же мы спросили именитого гостя конгресса президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака.

– Все, что существует в мире, все это имеется в Казахстане, – комментирует профессор. – Уровень докладов, которые делают казахстанские коллеги, и их темы, безусловно, говорят о больших положительных изменениях, произошедших в стране. Ваша репродуктивная медицина совершенствуется и работает на высочайшем уровне. Ведущие специалисты, коллеги из других стран проявляют большой интерес и внимание к ВРТ Казахстана. Еще 15–20 лет назад как российские, так и казахстанские пациенты предпочитали за детьми отправляться за границу, чаще всего в Европу. Сегодня это перестало быть актуальным. Все доступно на родине. Искать нужно лишь своего врача.