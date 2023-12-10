Врачи спасли беременную и ее плод после страшного ДТП

Здравоохранение
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

При аварии женщина получила сотрясение головного мозга, сдавливание грудной клетки, перелом ребер и множественные переломы костей, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

26 ноября в городскую клиническую больницу №1 Шымкента была доставлена беременная женщина 1995 года рождения, сообщает Минздрав РК.

В результате автомобильной аварии беременная получила политравму: сотрясение головного мозга, сдавливание грудной клетки, перелом ребер и множественные переломы костей.

"Врачи провели две сложные операции. На первом этапе операции врачи хирургическим путем установили фиксирующее устройство на кости таза беременной, затем на правую бедренную кость и кости голени. Все операции прошли успешно, и врачи предотвратили опасность. Сложную операцию провели академик Асхат Абдимауленов и врач-травматолог городской клинической больницы №1 Эльдар Смагулов", – говорится в сообщении.

Пациентку, которая пять дней находилась в реанимации, перевели в палату.

"В настоящее время состояние беременной удовлетворительное, она чувствует себя хорошо. Все функциональные и двигательные навыки сохранены. Несмотря на сложную операцию, беременность пролонгируется", – отметили в Минздраве.

#ДТП #Шымкент #спасение #беременная

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