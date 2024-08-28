Врачи спасли беременную жительницу ВКО с обширными ожогами тела

Здравоохранение
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Венера Баталова
корреспондент

20-летняя Диана Долгова поступила с 70% ожогами тела на 25-й неделе беременности

Фото: Минздрав

Профессиональные действия врачей Восточно-Казахстанской области позволили не только сохранить жизнь пострадавшей, но и через некоторое время благополучно родить здоровую малышку весом 2,2 килограмма и ростом 50 сантиметров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Минздрава РК.

Диану доставили на автомобиле скорой помощи в межрайонную больницу в Алтае из села Бородино, где ее сразу же взяли под опеку реаниматологи, травматологи и гинекологи. У пациентки диагностировали ожоги первой, второй и третьей степени на голове, шее, грудной клетке и конечностях.

Врачи оценили состояние пациентки как тяжелое. После консилиума со специалистами областного центра было принято решение отправить вертолет. Пострадавшую доставили в областной специализированный медцентр.

«Наши врачи – самые лучшие в мире. Они сделали невозможное, чтобы спасти нас с дочкой. Мне предстоит долгая реабилитация, но самое страшное позади. Благодаря врачам у меня есть смысл жить и продолжать лечение», — поделилась со слезами радости молодая мама.

За жизнь Дианы и ее ребенка боролась мультидисциплинарная бригада региональных и республиканских врачей. 

Диана мужественно прошла интенсивную терапию, перенесла несколько операций по пересадке кожи. Диана — третья мама, жизнь которой удалось спасти за последние два месяца в ВКО.

Недавно врачи спасли 18-летнюю пациентку с тяжелой септической пневмонией и 80%-м поражением легких, впервые применив метод ЭКМО. Девушка успешно переведена в инфекционное отделение.

Также спасена 44-летняя жительница района Самар с тяжелой интоксикацией и полиорганной недостаточностью. После 20 дней лечения ее состояние стабилизировали, и она была переведена в терапевтическое отделение.

В ходе визита в регион министр здравоохранения вручила отраслевые награды врачам-героям, спасшим жизни матерей и детей в критических ситуациях. Среди награжденных — заведующая ОАРИТ, врач-реаниматолог высшей категории со стажем работы 20 лет Гаухар Мурзагалиева, врач-реаниматолог 1 категории со стажем работы 30 лет Елена Дмитриева и врач-анестезиолог-реаниматолог высшей категории со стажем работы 41 год Александр Нарейко.

По результатам случаев предотвращения материнской смертности в ВКО к поощрению также представлены врач-кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий отделением кардиохирургии Едил Ботабаев, и врачи Центра матери и ребенка — главный областной акушер-гинеколог Марат Куксегенов и акушер-гинеколог Лиза Касымханова.

#ожоги #врачи #спасение #беременная

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