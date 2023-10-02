Вредно, но секретно?

Проблемная зона
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Елена Ульянкина

Карагандинские экологи решили разработать план по снижению выбросов парниковых газов, но наткнулись на неожиданную преграду в виде... коммерческой тайны.

Для индустриальной Карагандинской области проб­лемы экологии едва ли не самые актуальные. Жители Темиртау задыхаются от угольной пыли и сероводорода, которые тоннами извергают дымовые трубы металлургического комбината. В Балхаше, где действует медеплавильный завод, население страдает из-за выбросов диоксида серы и кислотных дождей. А в Караганде горожане все чаще жалуются на смог, формирующийся за счет печной сажи и выхлопов автотранспорта.

Местные экологи, зная об этих региональных проблемах, вознамерились внести свой вклад в решение задачи государственной важности, касающейся сокращения выб­росов парниковых газов. К их числу чаще всего относят углекислый газ, метан, оксиды серы и азота, а также озон и фторуглероды.

Казахстан взял на себя меж­дународное обязательство к 2030-му снизить их на 15% по сравнению с уровнем 1990-го. А если будет благоприятная экономическая ситуация и международная поддержка, то и достигнуть показателя в 25%. Эти цели прописаны в Стратегии по достижению углеродной нейт­ральности до 2060 года.

– Чтобы республика выполнила обязательства, мы, люди, живущие в регионах, призваны тоже что-то делать, – резонно рассуждает директор по развитию ОО «Карагандинский экологичес­кий музей» Дмитрий Калмыков. – Ну и, соответственно, наша область должна сделать не меньше, а, скорее, даже больше, учитывая свою индустриальную специфику. Поэтому первое, о чем мы подумали: а сколько вообще парниковых газов выбрасывает Карагандинская область? Ведь чтобы составить план по их снижению, надо хотя бы определить отправную точку.

Начались поиски исходной информации. Первым делом сотрудники карагандинского экомузея обратились к порталу электронного правительства egov.kz. На нем есть госус­луга под названием «Запрос экологической информации». Карагандинцы обрадовались и попытались ею воспользоваться, но безуспешно. В базе экологических данных нужных им сведений не нашлось.

Не оказалось в ней ни углеродного кадастра, ни цифр, указывающих на объемы выбросов парниковых газов, ни сведений о разрешенных объемах эмиссии. Кроме того, активисты прошерстили сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК, несколько сайтов других уполномоченных госорганов. К сожалению, полезной информации на них тоже не оказалось.

– Мы обнаружили только углеродные квоты, то есть сведения об объемах разрешенных выбросов в атмосферу, – отмечает эколог. – В них содержится информация по отдельным отраслям экономики. А данных по регионам или хотя бы по отдельным промышленным предприятиям нет.

Отчаявшись найти сведения в электронном виде, карагандинские экологи отправили в Министерство экологии и природных ресурсов РК официальный запрос в письменном виде. Они просили предоставить им информацию о выбросах парниковых газов, которые имеют место в Карагандинской области. Ответ пришел, но совсем не тот, на который надеялись активисты.

– В бумаге за подписью первого вице-министра экологии Нуркена Шарбиева говорится, что данные, которые мы запрашиваем, являются… коммерческой тайной, – с иронической ухмылкой замечает Дмитрий Калмыков. – К счастью, мы работаем в музее. Теперь это письмо будет стоять у нас в красивой рамочке на самом видном месте. Почему? Потому что, по сути, министерство нарушило свое же законодательство. В статье 20 Экологического кодекса РК написано: «Информация о количественных и качественных показателях эмиссий в окружающую среду не может быть признана коммерческой или иной охраняемой законом тайной».

Экологи в чиновниках разочаровались, но руки не опустили. Они стали искать информацию о выбросах парниковых газов в экологических отчетах, которые Казахстан предоставляет согласно международным требованиям. Эти документы находятся в Интернете в свободном доступе, однако полезных сведений в них не нашлось. В отчетах есть лишь показатели вредных выбросов в целом по Казахстану, а вот разбивки по областям и городам, к сожалению, нет.

– В Казахстане прекрасное экологическое законодательство, которое обещает полный доступ к информации, а по факту его нет, – констатирует карагандинский эколог. – Должны быть государственный углеродный кадастр, реестр углеродных единиц, планы мероприятий по снижению выбросов и распределению квот, но где они, неизвестно. Это печально, но я оптимистично отношусь к ситуации. У нас в любом случае огромный простор для работы!

Сотрудники экомузея намерены продолжить поис­ки информации о вредных выбросах в атмосферу Карагандинского региона и тем самым помочь местным чиновникам, даже вопреки их желанию. Поскольку те по указанию сверху должны разработать целевые показатели качества окружающей среды не только в Караганде, Темиртау и Балхаше, но и в других городах и районах области. А это дает надежду на то, что сведения о вредных выбросах в атмосферу все-таки найдутся. Если нет, то этот вопрос будет вынесен на заседание «Зеленого совета», который действует при акиме Карагандинской области.

#природа #Экология Казахстана #Ноль отходов

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