Ограничения будут действовать в течение одного месяца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приказу министра сельского хозяйства РК от 5 декабря 2025 года № 447 «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию РК» введен временный запрет сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕЭС: 040721) на территорию страны всеми видами транспорта из третьих стран и из стран ЕЭС, сообщает Kazpravda.kz

В ведомстве отметили, что запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию РК, а также их перемещения с территории одного государства-члена ЕЭС на территорию другого государства-члена ЕЭС через территорию Казахстана.

Временный запрет на импорт пищевого яйца введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.

Приказ вступил в силу 11 декабря 2025 года.

Напомним, в Минторговли летом обсудили меры по пресечению незаконного ввоза яиц и реализации на внутреннем рынке Казахстана.