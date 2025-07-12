В министерстве торговли и интеграции обсудили меры по пресечению незаконного ввоза яиц и реализации на внутреннем рынке Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Парламентская газета

Приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года № 101 введён временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Республики Казахстан с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.

В министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан под председательством председателя комитета торговли Айдара Абилдабекова состоялось совещание по вопросам незаконного ввоза куриных яиц и их реализации на внутреннем рынке, а также выработки механизмов контроля за транзитом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых установлены временные ограничительные меры на ввоз.

В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства РК, комитета государственных доходов министерства финансов РК, агентства по финансовому мониторингу РК, комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК, комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения РК, пограничной службы КНБ РК и Союза птицеводов Казахстана.

Поводом для совещания стали обращения от Союза птицеводов, в которых сообщается о случаях незаконного ввоза импортных яиц, свободно реализуемых в торговых точках без должного государственного контроля. По результатам мониторинга, проведённого в июне 2025 года, в ряде регионов выявлены факты продажи продукции без маркировки либо с признаками контрабандного происхождения, что создаёт риски для легальных участников рынка и безопасности потребителей.

Председатель комитета торговли Айдар Абилдабеков отметил важность усиления межведомственного взаимодействия, координации действий уполномоченных органов, а также внедрения эффективных механизмов мониторинга и оперативного реагирования на нарушения.

По итогам совещания достигнуто взаимопонимание о важности продолжения совместной работы и выработки эффективных механизмов взаимодействия уполномоченных органов по совершенствованию контроля за оборотом социально значимых продовольственных товаров, в отношении которых действуют временные ограничительные меры.