Все болезни – от нервов

Медицина
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Анастасия Михайлова, Астана

В современном мире используют новые методы лечения неврологических недугов

фото из личного архива Венеры Аймагамбетовой

Частые головные боли – это не всегда свидетельство переутомления или реакция на погодные изменения, они могут быть серьезным поводом обратиться за консультацией к врачу. По словам невролога, заведующей терапевтическим отделением № 3 больницы Медицинского центра управления делами Президента РК Венеры Аймагамбетовой, даже, казалось бы, незначительное недомогание может сигнализировать о сложных заболеваниях. К счастью, современная медицина способна творить чудеса, выявляя недуги на ранних стадиях.

Венера Канатовна в медицине с 1999 года и о заболеваниях нерв­ной системы знает практически все, поэтому и рекомендует всем казахстанцам не списывать головные боли на привычное пере­утомление. Нередко именно этот симптом, особенно если речь идет о так называемой громоподобной боли, может указывать на кровоизлияние в мозг. Насторожить должны головные боли, сопровождающиеся нарушения­ми зрения, речи, движений, онемением конечностей, а также лихорадкой, рвотой, тошнотой или светобоязнью, поскольку такие симптомы могут быть признаками нейроинфекции.

– Особое внимание следует обратить на, скажем так, новую головную боль у человека старше 50 лет, а также на прогрессирующее усиление недомогания или изменение характера привычной боли (ее интенсивности, частоты, продолжительности). Боль после недавней травмы головы – еще один тревожный сигнал. В любом случае всегда лучше проконсультироваться с врачом. Благодаря ранней диагностике можно спасти здоровье и жизнь, – подчеркивает Венера Канатовна, развенчивая мифы о том, что все головокружения и инсульты якобы связаны с остео­хондрозом шейного отдела, головная боль всегда свидетельствует о повышенном артериальном давлении или опухоли, а тремор – это исключительно симптом болезни Паркинсона. – Некоторые считают, что инсульты случаются только у пожилых, а эпилепсия обязательно передается по наследству и проявляется судорогами. Еще один вредный стереотип: якобы ухудшение памяти в пожилом возрасте является нормой. На самом деле это может быть признаком когнитивных нарушений, требующих внимания и терапии.

Современная неврология стремительно развивается: заболевания, которые еще недавно казались неизлечимыми, сегодня успешно поддаются терапии. И это благодаря тому, что за последние 5–10 лет подходы к лечению неврологических заболеваний значительно изменились. Стали доступны генные и генно-замес­тительные терапии, особенно при наследственных болезнях.

– В лечении сосудистой патологии мозга все шире используются как медикаментозные, так и хирургические методы возобновления кровотока (реперфузии). При аутоиммунных поражениях нервной системы активно применяются моноклональные антитела и другие формы биологической терапии. Также в практику внедряются методы нейромодуляции, поз­воляющие точечно влиять на активность определенных зон мозга. Особенно перспективной является его глубокая стимуляция, которая применяется при лечении нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона. Медицина не стоит на месте! – добавляет спикер.

В стенах терапевтического отделения № 3 больницы МЦ УДП проводятся диагностика, лечение и реабилитация пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной сис­темы, где применяют комплекс­ный, мультидисциплинарный подход. В лечении участвуют не только неврологи, но и нейрохирурги, эпилептологи, кардиологи, психиатры, психотерапевты, нейропсихологи. Пациенты чаще всего обращаются с нейродегенеративными заболеваниями, аутоиммунной патологией, сосудистыми нарушениями (в том числе инсультами), болевыми синдромами и эпилепсией.

В завершение разговора невролог сместила акцент на профилактику заболеваний, поскольку именно она лежит в основе сохранения здоровья всей нервной системы человека. Очень важно вести здоровый образ жизни, быть физически активным, обеспечить себе и близким полноценный ночной сон (не менее 7–9 часов), соблюдать режим питания и избегать переедания.

– Откажитесь от вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем, приема наркотиков. Следите за своим психоэмоциональным состоянием, управляйте стрессом с помощью физичес­кой активности, медитации, дыхательных практик, любимых занятий, полноценного отдыха. А при хронической тревожнос­ти и депрессивных состояниях лучше обратиться за помощью к психологам или психотерапевтам. Немаловажную роль играет и умственная активность: чтение, изучение иностранных языков, решение логических задач. Также не стоит пренебрегать регулярными медицинскими осмотрами: важно контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и показатели липидного обмена, – резюмирует врач.

#здоровье #медицина #неврология

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