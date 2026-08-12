Алматинские врачи спасли жизнь женщины после её падения с девятого этажа

Здравоохранение,Медицина
Дана Аменова
специальный корреспондент

При поступлении состояние пациентки оценивалось как крайне тяжелое

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Городской клинической больнице №7 Алматы врачи спасли жизнь 34-летней женщине, получившей тяжелейшие травмы после падения с высоты девятого этажа, сообщает Kazpravda.kz 

Благодаря оперативным действиям мультидисциплинарной команды специалистов на всех этапах оказания медицинской помощи, высокому уровню подготовки медперсонала, пациентку удалось вывести из крайне тяжелого состояния и уже на десятые сутки выписать из больницы на амбулаторное лечение с последующей реабилитацией.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города Алматы, пациентка была доставлена в ГКБ №7 в экстренном порядке с тяжелой сочетанной травмой. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму, тяжелую травму грудной клетки, множественные переломы ребер, пневмоторакс и гемоторакс, переломы костей таза, бедренных костей и плечевой кости.

При поступлении состояние оценивалось как крайне тяжелое: кома и травматический шок с высоким риском летального исхода. Уже на догоспитальном этапе бригада скорой помощи провела интубацию и начала противошоковую терапию. Спустя считанные минуты после поступления в стационар пациентке был оказан весь необходимый объем экстренной медицинской помощи в условиях приемного отделения.

Как отметил директор Городской клинической больницы №7 Алматы Нурдос Кадырбеков, лечение потребовало участия специалистов сразу нескольких профилей.

«В лечении участвовали анестезиологи-реаниматологи, травматологи, нейрохирурги, хирурги, терапевты, кардиологи, психологи и психиатры. Вся медицинская помощь пациентке была оказана в рамках системы ОСМС. После стабилизации состояния  в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проводилось лечение, направленное на борьбу с последствиями тяжелого шока и множественных повреждений, пациентка была переведена для дальнейшего специализированного лечения  в отделение политравмы»,  сообщил руководитель ГКБ№7.

О ходе лечения также рассказал заведующий отделением политравмы ГКБ №7 Рамазан Аскеров.

«Пациентка получила тяжелую сочетанную травму, сопровождавшуюся множественными переломами и повреждениями внутренних органов. После тщательной подготовки была проведена симультанная операция на верхних и нижних конечностях, а спустя двое суток — оперативное вмешательство на костях таза. На всех этапах сохранялись крайне высокие риски осложнений, включая тромбоэмболию и жировую эмболию. Однако благодаря междисциплинарному подходу, командной работе и грамотной тактике лечения нам удалось добиться положительного результата»,   прокомментировал врач. 

По его словам, ГКБ №7 является одним из крупнейших многопрофильных стационаров города и располагается на одном из основных въездов в Алматы. Именно поэтому в 7 горбольницу часто поступают пациенты с наиболее тяжелыми травмами после ДТП и других чрезвычайных происшествий.

Уже на седьмые сутки после поступления пациентка была вертикализирована, а на десятые сутки выписана в удовлетворительном состоянии с лечебными рекомендациями.

Врачи отмечают, что важным фактором успешного лечения стало также техническое оснащение больницы. Современное оборудование, включая системы интраоперационного кровесбережения, позволило эффективно контролировать кровопотерю и обеспечивать безопасность во время сложных хирургических вмешательств.

#Алматы #врачи #спасение #травмы

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