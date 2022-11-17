Все госуслуги намерены перевести в eGov mobile к 2025 году

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на брифинге в СЦК заявил, что к 2025 году все государственные услуги должны стать доступны в мобильном приложении eGov mobile, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Мобильное приложение eGov mobile как один из продуктов цифровизации было запущено в 2019 году. На сегодняшний день, действительно, пользуется большим спросом у казахстанцев. С появлением мобильного приложения и расширением его функционала у граждан появилась возможность получать услуги не только с компьютера, не посещая центры обслуживания населения, но и в том числе легко и просто с мобильного телефона, которым пользуется практически каждый», – отметил Ростислав Коняшкин.

В целом, по его словам, НИТ вместе с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности делают упор на смартфонизацию государственных услуг.

Сегодня с помощью мобильного приложения ежемесячно оказывается порядка 1,2 млн государственных услуг, всего же в 2022 году через eGov mobile казахстанцы получили более 11 млн госуслуг.

Как отметил глава НИТ, к 2025 году все госуслуги должны стать доступны в eGov mobile. До конца этого года планируется довести этот показатель до 80%.