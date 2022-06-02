Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
"Всего в крови вынес за шкирку": кондуктор автобуса избил пенсионера в Караганде

Вопиющий инцидент в автобусе произошел накануне вечером в Караганде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

По словам очевидцев, в салоне автобуса № 56 в 17.20 часов внезапно сильно закричал и заплакал ребенок. Все пассажиры оглянулись, чтобы понять, что происходит, и увидели, как кондуктор - молодой парень лет 20-25 - кулаками со всей силы бьет по голове и лицу пожилого мужчину.

"Представляете, молодой парень бьет старика по голове! Пожилой мужчина, лет 60 с чем-то. Худенький такой, в опрятной одежде. Рядом с ними сидела женщина с девочкой лет 5-6. Девочка от страха и ужаса кричала на весь автобус! Я боялась, что сейчас и ребенку по голове прилетит!" - рассказывает очевидец.

Избиение продолжалось некоторое время. Потом автобус остановился и избитого старика, всего в крови, водитель и кондуктор, как собаку, вынесли за шкирку.

Пассажиры были шокированы. Они сфотографировали госномера автобуса и написали жалобу на кондуктора.

Инцидент прокомментировали в акимате Караганды.

"По данному факту ведется служебное расследование, запрошена запись с видеокамер в автобусе, после изучения инцидента будет предоставлена дополнительная информация", - ответили в городской администрации.

Популярное

Все
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
ООН сменила международное название Турции
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Под счастливым шаныраком
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Гены, память и искусство
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Как формировалась государственная символика Казахстана
Грани развития Алматы
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Работать днем и ночью
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Происшествия
Семья задержанного призывника из Атырау объявила голодовку …
Происшествия
Пожилую супружескую пару связали и ограбили в ЗКО
Происшествия
Водитель КамАЗа сбил патрульную машину и подрался с полицей…
Происшествия
Астанчанин жестоко избил случайного прохожего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]