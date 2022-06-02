"Всего в крови вынес за шкирку": кондуктор автобуса избил пенсионера в Караганде

Вопиющий инцидент в автобусе произошел накануне вечером в Караганде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

По словам очевидцев, в салоне автобуса № 56 в 17.20 часов внезапно сильно закричал и заплакал ребенок. Все пассажиры оглянулись, чтобы понять, что происходит, и увидели, как кондуктор - молодой парень лет 20-25 - кулаками со всей силы бьет по голове и лицу пожилого мужчину.

"Представляете, молодой парень бьет старика по голове! Пожилой мужчина, лет 60 с чем-то. Худенький такой, в опрятной одежде. Рядом с ними сидела женщина с девочкой лет 5-6. Девочка от страха и ужаса кричала на весь автобус! Я боялась, что сейчас и ребенку по голове прилетит!" - рассказывает очевидец.

Избиение продолжалось некоторое время. Потом автобус остановился и избитого старика, всего в крови, водитель и кондуктор, как собаку, вынесли за шкирку.

Пассажиры были шокированы. Они сфотографировали госномера автобуса и написали жалобу на кондуктора.

Инцидент прокомментировали в акимате Караганды.

"По данному факту ведется служебное расследование, запрошена запись с видеокамер в автобусе, после изучения инцидента будет предоставлена дополнительная информация", - ответили в городской администрации.