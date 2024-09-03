Всемирные игры кочевников: компании и гостиницы получили сертификаты качества

ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

Сертификаты получили 52 компании общественного питания, 20 компаний и 22 гостиницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В рамках подготовки к 5-м ВИК в Астане в акимате города были торжественно вручены сертификаты компаниям, гостиницам и предпринимателям, подтверждающие их готовность к приему участников и гостей игр.

Сертификаты вручили председатель городского маслихата Ерлан Каналимов, руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Халел Акимжанов.

Ерлан Каналимов пожелал участникам успехов в обслуживании гостей из-за рубежа, отметив, что во время международных соревнований очень важно иметь высокий уровень подготовки и качество сервисных услуг.

Участвующие в размещении участников и гостей Игр отели, рестораны и предприятия, представляющие национальные сувениры, получили сертификаты, свидетельствующие о том, что они имеют право на специальное обслуживание.

В ходе соревнований отели города примут международных спортсменов и артистов, а отечественные компании совместно с организаторами Игр представят туристам продукцию, отражающую культурное наследие страны. Также объекты общественного питания, прошедшие строгий отбор, обеспечивают качественное питание болельщиков и участников на основных площадках игр.

Сертификаты получили 52 компании общественного питания, 20 компаний, предлагающих сувениры из Казахстана, и 22 гостиницы, в которых будут проживать участники соревнований. Тот факт, что каждый из этих предпринимателей прошел тщательный конкурсный отбор, свидетельствует о высоком уровне подготовки к Играм.

Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября в Астане. Ожидается, что мероприятие посетят более 2500 участников из 89 стран мира.

На Всемирных играх кочевников в Астане будут разыграны 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

#Астана #компании #акимат #сертификаты #качество #гостиницы #ВИК

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