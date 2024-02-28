Всемирный день НПО отметили в Казахстане

Всемирный день НПО ежегодно отмечается в мире 27 февраля, он был учрежден ООН десять лет назад – в 2014 году. К этой дате Гражданский альянс ­Казахстана приурочил эксперт­ную встречу, нацеленную на обсуждение роли неправительственных организаций в жизни государства и общества.

Открывая диалоговую площадку, президент ГАК Бану Нургазиева отметила, что именно благодаря активной работе НПО появляются новые возможности для наших граждан, повышается осведомленность о важных социальных проблемах, создается настоящая солидарность в обществе.

– Хотим выразить глубокую признательность и благодарность всем неправительственным организациям, общественным деятелям и волонтерам за их неизменное стремление к общественному благу. Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркивает роль НПО в построении Справедливого Казахстана. С первых дней президентства он говорит о том, что нам нужно формировать равноправное и полноценное партнерство власти и гражданского общества. Только вместе мы можем построить то, к чему стремимся и о чем мечтаем, – сказала она.

В адрес Гражданского альянса Казахстана поступило немало видеопоздравлений от международных организаций. Первый заместитель генерального сек­ретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамб­леи народов Евразии Светлана Смирнова поблагодарила ГАК за партнерство в таких проектах, как «Лидер народной дипломатии», «Наследие Евразии: сельские сообщества» и других.

«В настоящее время изменилась роль гражданского общест­ва, и организациям следует стремиться к переменам, быть креативными, инновационными, ответственными, использовать свои уникальные знания в реализации социальных проектов», – отметила она.

Гражданское общество активно участвует в политической и экономической жизни Казах­стана, подчеркнул в свою очередь вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров. Количество НПО в республике за 15 лет увеличилось в 6,5 раза и превысило 23 тыс., из них более 18 тыс. – действующие.

Министерством проводится комплексная работа по соз­данию условий для развития институтов гражданского об­щест­ва. В прошлом году принят Закон «Об общественном кон­троле», поправки, касающиеся онлайн-петиций и общественных объединений.

– Общественный контроль, являясь альтернативой государственному, значительно повышает роль НПО и формирует качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства. Расширено представительство гражданского сектора в общественных советах. Количество волонтерских организаций увеличилось с 224 в 2019 году до 680, а количество активных волонтеров – с 50 тысяч до 240 тысяч. Вместе с тем государство количественно наращивает социальный заказ. Размер государственных социальных инвестиций увеличился за последние 15 лет в тысячу раз, – проинформировал вице-министр.

На реализацию социальных проектов за последние три года выделено 59 млрд тенге. Проектный портфель ежегодно составляет около 2 тыс. социальных проектов по различным направлениям. Поставщиками услуг выступают более тысячи НПО, заказчиками – свыше 400 госструктур.

– По запросам множества НПО министерство в этом году начало работу по внесению изменений и дополнений в Концепцию развития гражданского общества. В начале февраля дан старт сбору предложений и замечаний по актуализации действующей концепции. Просим принять активное участие в данной работе, – обратился Данияр Кадиров к общественникам.

Проекты неправительственного сектора охватывают всю социальную сферу. Это поддерж­ка социально уязвимых слоев населения, развитие молодежных инициатив и сферы образования, пропаганда здорового образа жизни, укрепление общественного согласия и нацио­нального единства, защита прав граждан и другие. Многие лидеры общественных организаций рассказали о своей работе и высказались за конструктивный диалог с властью.

Председатель Гражданского альянса Астаны Махаббат Еспенова сообщила о подготовке такого института оценки деятельности НПО, как анализ регуляторного воздействия. Нужно подсчитать в денежном выражении вклад НПО в развитие страны, чтобы этими цифрами можно было оперировать в соответствующих госорганах.

В завершении к встрече в режиме онлайн подключилась депутат Сената Парламента, вице-президент ГАК Бибигуль Жексенбай, которая обрадовала общественников новостью: депутатская группа берется за разработку отдельного законопроекта об НПО. Сенатор призвала активно участвовать в его обсуждении, подчеркнув, что гражданское общество быст­ро развивается и вполне может брать какие-то функции государства на себя.

Гражданский альянс совместно с МКИ и Центром поддержки гражданских инициатив в течение двух дней проведут в регионах мастер-классы, семинары и консультации с демонстрацией успешных кейсов и чествованием лучших практик деятельности казахстанских НПО.