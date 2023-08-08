Вспоминая Александра Руденко

Орден от имени Главы государства семье погибшего учителя Руденко вручил аким столицы Женис Касымбек. Он написал об этом на своей странице в Instagram 3 августа: «Навестил семью учителя Руденко Александра Ивановича, который ценой своей жизни спас тонущего ребенка на озере Щучье. От имени Главы государства вручил семье орден «Айбын» ІІ степени. Выражаю родным и близким Александра Ивановича искренние соболезнования. Александр Иванович был заслуженным учителем и профессионалом своего дела, трудился в столичной школе-гимназии № 32. Он – наш герой, мы будем помнить его мужество и самоотверженный поступок».

Орден «Айбын» ІІ степени – это военный орден Республики Казахстан. Им награждают за доблестные подвиги военнослужащих Вооруженных сил, воинских формирований, сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, национальной безо­пасности, уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РК.

Мы связались с коллегами Александра Ивановича, чтобы узнать больше о погибшем герое и рассказать о нем нашим читателям.

Со слов учителей, это был замечательный человек, профессионал с большой буквы, педагог-наставник для многих поколений детей.

Родился Александр Иванович в селе Раздольное Вишневского района Целиноградской области в 1958 году. В 1985-м окончил Целиноградский педагогический институт по специальности «учитель английского языка». В школе-гимназии № 32 Александр Иванович проработал 34 года, а общий стаж учителя составил 38 лет. Это был опытный преподаватель НВП, педагог-мастер, за плечами которого множество профессиональных достижений.

Рассказывает Валентина Николаевна Степанова, заместитель директора по учебной работе школы-гимназии № 32:

– Я знаю Александра Ивановича с 1989 года, как только он пришел работать в нашу школу. И могу сказать о нем только теплые, добрые и замечательные слова.

Исключительной души человек, который любил жизнь, любил людей. Он очень заботился об отце и оберегал маму, она для него была как свет в окошке. Очень любил свою семью, своих друзей, которых было очень много.

Он был руководителем секции НВП города, и его знают все учителя начальной военной подготовки Астаны. Он разрабатывал методические рекомендации, ни одно совещание без него не обходилось. К нему приходили за советом, и он помогал абсолютно всем. Человек бескорыстный, вежливый, грамотный. Хорошо владел английским, знал казахский язык.

Многие ученики помнят его и уважают, они выразили свои соболезнования, узнав о кончине. Даже не знаю, как школа теперь будет без него? У Александра Ивановича было столько идей и планов! Его дети на стрельбах всегда занимали призовые места. Он для многих служил ориентиром в жизни. Мир без него потускнел!

Профессию учителя Александр Иванович выбрал не случайно. Его мама, Нина Васильевна Руденко, работала в системе образования. Возможно, это и предопределило выбор ее сына. За многолетнюю практику и добросовестный труд преподавателя неоднократно награждали благодарственными письмами, почетными грамотами, медалями. Так, в 2007 году Александр Руденко был награжден знаком 10-летия РОО РК «Отан», а в 2013-м – получил нагрудный знак «Қосқан үлесі үшін» военно-патриотического объединения «Жас қыран»...

– Это был человек с большой буквы, – рассказывает Рахима Анварбековна Досмухаметова, заместитель директора по воспитательной работе школы-гимназии № 32. – Александр Иванович дал сотням благодарных учеников не просто знания, а значительно больше – умение разбираться в сложных жизненных ситуациях, учил не падать духом, быть достойными людьми.

Он умел остро шутить и радоваться жизни. Любая беседа с ним на уроке превращалась в настоящее путешествие во времени, он был блистательный рассказчик, знающий и любящий свой предмет. С ним было интересно. Таким он и останется навсегда в памяти коллег и нескольких поколений учеников.

Со слов учителя физической культуры школы-гимназии № 32 Амана Жумагулова, офицеру – майору запаса Александру Руденко, его военной выправке, умению обучать строевым упражнениям завидовали даже кадровые военные.

– Я работал с Александром Ивановичем с 1997 года, – вспоминает Аман Шалкарбаевич. – Мы вместе готовили команду школьников на различные соревнования и всегда занимали призовые места. Он был отличным специалистом, среди коллег пользовался огромным авторитетом. Вместе мы участвовали в городских военно-полевых сборах, готовили детей на республиканские соревнования по стрельбе, по президентскому многоборью.

А как его любили дети! Было видно, как они тянулись к нему, потому, наверное, что Александр Иванович был отличный товарищ для всех. Добрый, отзывчивый, готовый прийти на помощь. Он был хорошим спортсменом, участвовал во многих состязаниях, в том числе городских соревнованиях по футболу среди учителей. Помню такой случай: я был вратарем нашей команды и во время игры получил травму. Попросили Александра Ивановича встать на ворота, и он весь турнир отстоял отлично. Мы тогда заняли второе место. Это был универсальный человек.

Жаль, что столько хорошего о человеке приходится узнавать при таких печальных обстоятельствах... Об отважном герое скорбит не только его семья – пожилая мама, супруга, дети, его внезапный уход стал большой болью для его коллег и учеников, многие из которых пришли попрощаться со своим учителем, проводить его в последний путь. Теплые комментарии писали выпускники Александра Руденко под постом-некрологом в социальных сетях.

Директор школы-гимназии Гульшат Байтас в этом коллективе человек новый, ее назначили директором в апреле этого года.

– В течение двух с половиной месяцев работы я узнала, что Александр Руденко – человек слова, очень ответственный. Как у него горели глаза, когда он показывал мне свой кабинет НВП, тир для стрельбы! На уроках было заметно его открытое и доброжелательное отношение к детям. И это было взаимно. Чувствовалось уважение учеников к нему. Все это качества сильного человека. Даже в последние минуты своей жизни, спасая мальчика, он еще раз показал свою ответственность… – Гульшат Берикбаевна делает пау­зу и продолжает:

– В последний день перед отпус­ком Александр Иванович пришел в очень хорошем настроении. Рассказал, что успешно прошли городские сборы по военной подготовке, где он был координатором. Протянул мне ключи от оружейного кабинета: «Они должны быть либо у вас, либо у меня. Я их никому не доверяю, всегда держу при себе». Тогда я ему сказала: «Оставьте ключ нашему завхозу Лейле Дюсенбаевне». Александр Иванович оставил ей ключи и ушел.

А когда случилась эта трагедия, Лейла Дюсенбаевна сказала мне: «Знаете, который год я здесь работаю, но никогда такого не было, чтобы Александр Иванович оставлял ключ в школе. Он всегда, даже на летних каникулах, забирал его с собой. А в этом году он как будто почувствовал, что не вернется в нашу школу, и оставил ключи. Как же так?»

Он всегда всех поддерживал, смеялся, шутил. Когда я только пришла в эту школу, Александр Иванович подбадривал меня: «Не беспокойтесь, все будет хорошо!» Он умел ко всему относиться позитивно, был оптимистом, и всегда хотелось сказать ему спасибо за поддержку. Мы потеряли прекрас­ного друга, честного человека, настоящего профессионала, – заключила директор школы-гимназии № 32 Гульшат Байтас.

Произошедшая трагедия, унесшая жизнь дорогого человека, буквально выбила почву из-под ног родных и близких Александра Ивановича. Невосполнимая утрата еще долго будет отзываться болью в их сердцах. И мало кто знает, что супруги Руденко готовились в этом году отпраздновать юбилейную дату со дня своей свадьбы…

Напомним, Александр Руденко ценой собственной жизни спас тонущего ребенка на озере Щучье, где он находился на отдыхе с супругой. Это случилось 12 июля.

По словам коллеги и друга семьи Валентины Степановой, в тот роковой день семейная пара должна была выехать домой в Астану. Перед самым отъездом они вышли прогуляться вдоль берега озера. Было ветрено, и из-за этого на озере все время поднимались волны. В какой-то момент Александр Руденко заметил, что на озере купаются пожилой человек с двумя внуками. Одного из детей накрыло волной, и он исчез из поля зрения. Не раздумывая, мужчина бросился в воду. Александру Ивановичу удалось найти и спасти мальчика, он даже успел передать его старшему родственнику, но сам уже выплыть не смог…