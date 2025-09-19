Вспомнить все

Человек и его дело
1
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Люди стали забывать, как ходить, бегать, прыгать, приседать...

фото автора

Житель Павлодара Айбек Жотеков – один из тех, кто помогает людям вспомнить об этом – молодежи на уроках физкультуры в колледже, а пожилым горожанам – на занятиях секции скандинавской ходьбы в Центре активного долголетия.

– Мы имеем то, что имеем, и нет смысла осуждать кого-то за его образ жизни. Задача в другом – показать пример, заразить идеей, а потом и выработать привычку, – заверяет спортсмен.

Ведь по большому счету в основе здорового образа жизни всего два элемента – это мотивация и дисциплина. Рассуждать о том, какой из них важнее, можно долго, только вот Айбек пустых разговоров не любит, считает, что сегодня они не дают результата. «Я показываю, вы повторяете» – вот его принцип.

Айбек Жотеков имеет профессиональное спортивное образование, однако немало лет своей жизни посвятил службе в пограничных войсках. С 1996 года служил в составе казахстанского подразделения на таджикско-афганской границе, не единожды с сослуживцами попадал под обстрел и вступал в бой, ведь в зоне ответствен­ности была борьба в том числе с наркокурьерами.

Экстремальных моментов в его дальнейшей службе уже в Казахстане было достаточно, но самый памятный день – 8 сен­тября 2009 года, когда оперативная группа вылетела на вертолете на задержание вооруженных нарушителей на участке южной границы республики. В горах вертолет потерпел крушение. Прапорщик Жотеков был в числе трех выживших, тогда он оказал помощь собратьям по несчастью, что спасло жизнь пилоту. За проявленные героизм и мужество Айбек Жотеков был награжден орденом доблести «Айбын» третьей степени. После восстановления продолжил службу уже в Семее, затем в Павлодаре, здесь же вышел на военную пенсию.

– Я всегда был спортивным, как того требует армия, но после травмы стал смотреть на спорт и физкультуру совершенно другими глазами. Вот тогда я понял, что без движения не будет нормальной жизни. У меня сильно болели колени, суставы, и реабилитолог сказал мне, что для начала нужно приседать. И я приседал целый год, а после начал бегать – как раз меня перевели из Сарыагаша в Семей. Потом увлекся плаванием. С тех пор легкая атлетика и многоборье (плавание, бег, стрельба) – два моих любимых направления, – делится с нами Айбек Жотеков.

А последние полтора года он решил делиться своими знаниями, а если точнее – решил показать, что спорт – отличная альтернатива бесполезным удовольствиям. Сначала был детским тренером в бассейне, а также инструктором по кроссфиту во взрослом спортзале. Но оказалось, что интереснее всего работать с молодежью и пожилыми павлодарцами – сейчас Айбек преподает в колледже информационных технологий и три раза в неделю ведет кружок скандинавской ходьбы в Центре активного долголетия, который посещают десятки пенсионеров.

– Мои студенты в большинстве – будущие программисты, они еще не работают, но у них уже сидячий образ жизни, ведь все свое время они проводят или за компьютером, или с сотовыми в руках. Впрочем, последним грешат и современные бабушки. Повсеместно городским жителям не хватает физической активности, такова особенность времени. Взять ту же домашнюю работу – за нас ее делает техника, наши дома обустраиваются для облегчения быта, – отмечает мой собеседник.

Айбек уверен в том, что даже довольно пассивных молодых людей можно заинтересовать. Более того, сегодня заниматься­ физкультурой модно. Но не просто ходить в спортзал, а делать какие-то интересные вещи – прыгать со скакалкой, выполняя сложные элементы под музыку, много подтягиваться, осваивать стрит-воркаут. Все это отлично залетает в соцсетях – ролики с такими спортивными показательными выступлениями собирают многотысячные просмотры.

– Молодежь мотивирует успех. Я на уроках просто рассказывал, что ко мне в спортзал на кроссфит ходили очень успешные павлодарцы, и мужчины, и женщины – проектировщики, строи­тели, айтишники, владельцы торговых фирм, у многих свои компании. Я уж не знаю, что больше впечатляет молодежь – красивое подтянутое тело или образ жизни этих успешных взрослых людей, но ребят и девчат это зацепило, – улыбаясь рассказывает преподаватель.

Как и возможности самого физрука, который на уроках выполняет сложные упражнения, например, стойку и хождение на руках или присед пистолетиком, когда приседаешь на одной ноге, а вторую держишь вытянутой вперед. Из 25 студентов повторить получается у одного-двоих, имею­щих опыт в спорте. А хотят все.

– Со студентами моя первая задача – преодолеть их лень. Как-то в выходной день из общежития чуть ли не вытолкал пацанов на улицу – а здесь, пожалуйста, турник, баскетбольная площадка. И уже через полчаса стали вопросы задавать – с чего начать, как правильно выполнить, мы в итоге два часа занимались, интерес есть. Я уже молчу про инфраструктуру – в каждом дворе есть или вор­каут-тренажеры, или поле, или бас­кетбольное кольцо. Считаю, что для развития физической формы достаточно турника, брусьев или скакалки. А по большому счету и они не нужны. Начинайте просто ходить! – подчеркивает Айбек Жотеков.

Такой же совет тренер дает и своим взрослым подопечным – ходить, поскольку это лучшая нагрузка для нашего сердца. Для этого ведь и тренер не нужен – просто дойдите не до ближайшего магазина, а до стоящего в соседнем квартале. Прогуляйтесь утром до работы пешком, вечером также вернитесь. К подруге отправляйтесь не на автобусе, а на своих двоих.

И еще важный совет – не забывайте уделять внимание разминке и суставной гимнастике. Примеров таких упражнений в Интернете немало.

– Когда я только начал работать в Центре активного долголетия, у меня на занятиях были пожилые женщины, которые просто не могли сесть в естественный присед – на корточки. Суставы совершенно не работали. Поэтому на наших занятиях мы делаем ставку на суставную гимнастику. Они меня спрашивают, когда же мы начнем ходить, ведь это кружок скандинавской ходьбы. А я им отвечаю, что ходить они и без меня могут – базу я им объяснил. А вот на что они дома точно не потратят времени, так это на упражнения. И сегодня, спустя четыре-пять месяцев от старта, бабушки присед делают лучше, чем студенты. Новенькие когда приходят, видят это и удивляются. И включаются в работу, чтобы обновить свой организм. Молодежи на уроках физкультуры я тоже показываю суставную гимнастику, ведь это база, но они не понимают ее значения, смеются. Честно говоря, с бабушками порой проще – их не нужно мотивировать, они сами мечтают продлить свою активность, – признает Айбек Жотеков.

И напоследок еще одна рекомендация от спортсмена – прямо сейчас загляните в смартфон. Но не для игры или скроллинга ленты, а просто сравните свое экранное время со временем активности – все это наши телефоны отлично фиксируют и без дополнительных гаджетов. Скорее всего, вы ужаснетесь. Зато удостоверитесь, что даже в вашем плотном графике есть лишний час на то, чтобы прогуляться или посетить спортзал.

#здоровье #Спорт #Павлодар #ЗОЖ #физкультура #Айбек Жотеков

