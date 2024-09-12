Встречи в Великой степи

В столичном Дворце единоборств с самого утра многолюдно – сказывается ажиотаж вокруг проходящих здесь соревнований по қазақ күресі. Отечественные болельщики и иностранные туристы, ждущие своей очереди на пропускных пунктах, спортсмены, готовящие­ся к поединку, и их тренеры, на ходу что-то объясняющие подопечным, резвые волонтеры в ярких желтых куртках и приглядывающие за ними кураторы – кого тут только не встретишь.

Миновав пропускной пункт, захожу внутрь и тотчас оказываюсь подхваченным разноголосым и разноязычным потоком спортсменов. Улучив момент, все же выскальзываю из него и встаю неподалеку от выхода, чтобы мой будущий собеседник точно заприметил меня.

Батыр Богенбай – ученик 11-го класса специализированного лицея № 82 «Дарын». Волонтерством молодой человек заинтересовался в прошлом году, когда по рекомендации знакомой вызвался помочь в обеспечении порядка на одном из матчей хоккейного клуба «Барыс».

– Честно говоря, пошел туда от скуки. Представьте, зима, делать особо нечего, ходить по кинотеатрам уже надоело, а тут такая возможность. И вот мы, нас человек пять тогда было, всем составом записались в волонтеры. Это ведь новые ощущения, новые знакомства, возможность изнутри увидеть то, что обычно привык видеть с трибун или экрана. Разница, конечно, колоссальная. После того матча понял: быть волонтером совсем не так легко, как некоторые себе представляют. Но когда узнал о том, что на Всемирные игры кочевников тоже нужны добровольцы, сразу же принял решение пойти в волонтеры снова, – рассказывает мой собеседник.

Разговор наш в силу определенных обстоятельств проходил около пресс-центра. Молодой человек рассказал, что отбором волонтеров на грядущие соревнования их организаторы занимались очень тщательно.

Главным условием, по его словам, было хорошее знание языков – казахского, русского и английского. Чем обширнее твои познания в иностранных языках, тем больше шансов попасть в команду волонтеров. Батыр уверен, что многоязычие рушит всякие барьеры, делая самых разных людей близкими друг к другу.

Рабочий день волонтера, как рассказал мой собеседник, начинается очень рано. Условно говоря, если спортивный объект открывается в десять часов утра, то к восьми вся команда добровольцев уже должна быть на месте. У каждого из них есть конкретные функции и закреп­ленный участок работы.

Вся деятельность координируется из штаба, на территории которого молодые люди могут отдохнуть и пообедать во время отведенного им двухчасового перерыва. Разойтись по домам волонтерам разрешается только после того, как окончатся все запланированные на день соревнования, и рабочая смена их таким образом длится около 12 часов.

– Лично я с такой нагрузкой встречаюсь впервые. Но ничего, как видите, держусь. Для работы волонтером, конечно же, нужна развитая стрессоустойчивость, без нее никуда. А ведь у меня сейчас, откровенно говоря, никакой конкретной функции нет, я подменяю тех, кто не смог выйти на объект, и тех, кто по состоянию здоровья или иным причинам просит освободить его от работы. Чаще всего доводится работать с боксами для одежды. Что мы с ними делаем? Вот смотрите. Берете бокс, идете в зону, где спортсмены выходят на ринг, собираете их личные вещи под свою ответственность и, грубо говоря, сторожите до тех пор, пока спортсмен не сойдет с ринга. Затем провожаете его и только потом отдаете ему вещи. И так по несколько раз. Также приходилось отмывать маты после поединков. Знаете, я ожидал увидеть на них кровь, но обошлось все-таки без подобного. Работа, может, и грязная, но необходимая, – с улыбкой говорит Батыр.

Естественно, заинтересовавшись рассказами о тех, для кого купить бейдж у аккредитованного журналиста дешевле, чем билет на трибуну, я не мог не поинтересоваться у своего собеседника, не приходилось ли ему сталкиваться с подобным. Приходилось. Еще и дважды. Правда, купить пытались почему-то не бейдж, а куртку, которая сама по себе вряд ли даст кому-либо возможность спокойно, не вызывая подозрений, проникнуть в зрительный зал.

Поэтому горе-покупателям Батыр отвечал примерно так: вот закончатся соревнования – забирайте куртку хоть даром, а пока, извините, она мне и самому пригодится.

– Больше ничего такого сверхъестественного и необычного, пожалуй, не происходило. Разве что тренеры после поражений их спортсменов частенько злятся, но их понять можно. Это ведь вопрос профессиональной чести. Если говорить о зрителях, надеюсь, они на меня не сильно обидятся, если скажу, что в плане поддержки они ведут себя как-то пассивно. Получается, что иностранные гости болеют за своих спорт­сменов куда активнее, чем казахстанцы. Конечно, это тоже легко объяснить, ведь в будни люди заняты на работе, но хочется, чтобы наши спортсмены чувствовали за своей спиной поддержку болельщиков. Как по мне, это необходимое условие для успешного выступления, – делится мыслями молодой человек.

Волонтерство для Батыра – прежде всего идея, стремление помочь, внести вклад в общее дело. А еще – хорошая возможность обзавестись новыми знакомствами.

Когда юноша рассказал, что за два дня своей работы успел обзавестись пятью надежными товарищами, я сразу же вспомнил лозунг Всемирных игр кочевников – «Встреча в Великой степи» и задумался: а ведь действительно, спорт – это неизбывное стремление к встрече, и сам момент ее является для каждого спортсмена высокой наградой.

То же самое я могу сказать и о знакомстве с Батыром, которому мне со страниц нашей газеты остается лишь пожелать дальнейших жизненных успехов.