Заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов встретился с представителями University of Arizona. Стороны обсудили модель сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Встреча прошла в рамках исполнения поручения Главы государства по переформатированию системы высшего образования под запросы экономики, в том числе путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.
Нужно отметить, что University of Arizona — общественный научно-исследовательский университет со 136-летней историю. Согласно классификации Карнеги учреждений высшего образования, университет относится к категории R1, то есть это университет с высоким уровнем исследовательской деятельности.
Аризонский университет входит в диапазон 101-150 Шанхайского рейтинга (ARWU), и 124 место по версии Times Higher Education.
В 2021 году был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки, University of Arizona и Северо-Казахстанским университетом им. М. Козыбаева.
На встрече также были рассмотрены вопросы передачи казахстанского вуза в доверительное управление University of Arizona.
Для повышения конкурентоспособности регионального университета будут применены лучшие практики University of Arizona в образовательном процессе. Так, в рамках сотрудничества будут разработаны образовательные программы по модели University of Arizona.
Для казахстанских студентов будет предоставлена возможность получения двойного диплома: казахстанского вуза и University of Arizona. Будут активно развиваться программы академической мобильности.
В своем выступлении вице-премьер поручил Министерству образования и науки и другим уполномоченным государственным органам провести все необходимые организационные работы и реализовать первый прием студентов филиала Университета Arizona в СКУ в сентябре этого года.
Планируется привлечение зарубежных профессоров, а также ведущих отечественных ученых. Это позволит осуществлять передовые научные исследования и международные проекты на базе региональных вузов.
Данная инициатива будет способствовать расширению интернационализации высшего образования и формированию точек роста в регионе.
Источник: https://primeminister.kz/ru/news/eraly-tugzhanov-provel-vstrechu-s-predstavitelyami-university-of-arizona-635141
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