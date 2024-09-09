Вступил в силу закон о запрете госслужащим РК участвовать в азартных играх

С сегодняшнего дня начали действовать поправки по вопросам игорного бизнеса и лотерейной деятельности, передает Kazpravda.kz

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Законом внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения.

Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари.

«К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам). Ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, в азартных играх/пари посредством введения антикоррупционного ограничения по участию в них. Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение», - говорится в документе.

Усилены механизмы регулирования деятельности организаторов игорного бизнеса.

Типовые правила работы игорных заведений, букмекерских контор, тотализаторов, приема ставок и проводимых азартных игр/пари, которым должны соответствовать правила субъектов игорного бизнеса, утвердили в Министерстве туризма и спорта.

В частности, закон устанавливает требование об установке залов игровых автоматов. Теперь требуется наличие здания на праве собственности или ином законном основании в гостиничном комплексе категории не ниже трех звезд, в котором осуществляется деятельность казино.

Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности.

В частности, введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах (образования, здравоохранения), в том числе в радиусе ста метров от них.

Так, лотерейные билеты не могут распространяться, а лотерейные терминалы не могут устанавливаться в: многоквартирных жилых домах, общежитиях; организациях образования и в радиусе ста метров от них; организациях здравоохранения и в радиусе ста метров от них; культовых зданиях (сооружениях); отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры.

В отношении вышеуказанных объектов образования запрет будет действовать независимо от форм собственности.