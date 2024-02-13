Вторая победа в сезоне

В финале турнира WTA 500 – Mubadala Abu Dhabi Open в Абу-Даби (ОАЭ) она встретилась с занимающей 14-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации россиянкой Дарьей Касаткиной и уверенно победила ее со счетом 6:1, 6:4. За час с небольшим игрового времени казахстанке удалось четыре раза подать на вылет и реализовать шесть брейк-поинтов из десяти. Перед отчетным матчем счет личных встреч спортсменок был 2:2, но теперь Елена вышла вперед и по этому показателю.

– Поздравляю Дарью и ее команду с блестящей неделей. Она была трудной, особенно последние матчи. Завтра я уже играю в Дохе, поэтому, надеюсь, что мы сможем восстановиться и хорошо выступить. Может быть, мы снова сыграем в финале, – сказала Елена в послематчевом интервью.

Стоит отметить, что этот титул стал седьмым в карьере Рыбакиной. Свой первый титул в WTA-туре она выиграла в 2019 году – на турнире WTA 250 в Бухаресте (Румыния). В 2020-м победила на турнире WTA 250 в Хобарте (Австралия), в 2022-м стала чемпионкой Уимблдона (Великобритания). 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: в Индиан-Уэллсе (США) и в Риме (Италия). В начале 2024 года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене (Австралия), а теперь отпраздновала триумф и в Абу-Даби.

Благодаря последнему титулу Елена Рыбакина с понедельника в обновленном рейтинге WTA поднялась на четвертую строчку. Топ-3 одиночного разряда не претерпел изменений: Ига Швентек (Польша) на первой позиции, Арина Сабаленка (Беларусь) – на второй, а замыкает тройку лидеров Кори Гауфф (США).

Кстати, вчера обе финалистки Mubadala Abu Dhabi Open прибыли в Доху (Катар), где сыграют в очередном турнире категории WTA-1000. Таков сейчас мировой теннис: спортсмены без отдыха играют один чемпионат за другим. Вчера же Касаткина играла с 46-й ракеткой мира из России Анастасией Павлюченковой. А сегодня Рыбакина сыграет с 57-й ракеткой планеты китаянкой Чжу Линь, которая в первом круге одолела Варвару Грачеву (Франция, 46-я в рейтинге WTA).