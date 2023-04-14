Второклассники заявили о захвате террористами школы в Астане

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Учащиеся второго класса одной из частных столичных школ заявили о ее захвате неизвестными, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Polisia.kz.

Тревожный сигнал поступил на пульт 102 в 12.17.

«Установлено, что инцидент произошел в одной из частных школ жилого массива Пригородный. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды полиции. Информация не подтвердилась. По данному факту проведена проверка. Выяснилось, что во время перемены ученики 2 класса позвонили в службу 911 и сообщили, что они спрятались в уборной, так как школу захватили террористы. Дети пояснили, что таким образом хотели пошутить», - рассказали полицейские.

С юными шутниками и их законными представителями проведена профилактическая беседа. Кроме того, их родители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.