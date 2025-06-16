В Астане начал свою работу Форум по гуманитарному обмену, приуроченный ко Второму саммиту «Центральная Азия – Китай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

Организаторами мероприятия выступили Медиакорпорация Китая во главе с Генеральным директором Шэнь Хайсюном и Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан. В Форуме приняли участие руководители государственных органов и ведущих медиаструктур Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Государственный советник Ерлан Карин зачитал приветственное послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по случаю открытия Форума.

«Сотрудничество между Казахстаном и Китаем неизменно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Сегодня тесное и многогранное партнерство между нашими государствами приобрело стратегический характер и вышло на качественно новый уровень. Безусловно, именно культура служит связующей нитью между народами и цивилизациями. Огромную роль в сближении двух стран играют культурно-гуманитарные связи. Поэтому мы придаем особое значение усилению взаимодействия в этой сфере», – говорится в послании Главы государства.

В своем выступлении Государственный советник отметил значимость реформ, реализуемых под руководством Президента

Касым-Жомарта Токаева в социально-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах.

Ерлан Карин выразил уверенность в том, что проведение Форума придаст новый импульс укреплению культурно-гуманитарного взаимодействия между странами Центральной Азии и Китаем.