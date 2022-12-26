Введение всеобщей дактилоскопии в Казахстане перенесли на год

Ранее предлагалось ввести всеобщую дактилоскопию с 1 января 2023 года, теперь сроки переносятся на 1 января 2024 года.

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Сенат на пленарном заседании, рассмотрев в двух чтениях, вернул в Мажилис поправки по вопросам реализации отдельных поручений главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В частности, сенаторы ввели перенос запуска автоматизированной дактилоскопической информационной системы в связи с недофинансированием. Ранее предлагалось ввести всеобщую дактилоскопию с 1 января 2023 года, теперь сроки переносятся на 1 января 2024 года.

Также поправками сенаторов регламентирована периодичность представления в Парламент Национального доклада по управлению государственными активами и квазигосударственным сектором, уточнен перечень государственных заданий.

Кроме того, предложена поправка в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении", в части снятия запрета в рамках предстоящей легализации на первичную регистрацию автомобилей с правосторонним расположением органов управления, выпущенных в обращение в государствах-членах Евразийского экономического союза и ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года.

С целью увеличения инвестиций и проведения необходимых работ для снижения износа коммунальных сетей предлагаются поправки в Закон Республики Казахстан "О естественных монополиях", предусматривающие дополнительное основание для изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия.