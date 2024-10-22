Ввод новых объектов позволит обеспечить Астану теплом до 2035 года - аким

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строительстве новых газовых тепловых станций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Качество проживания в городе зависит от многих факторов. Важная роль отдается работе объектов жизнеобеспечения. В позапрошлом году город ощущал дефицит в теплоснабжении.

«Для решения этой проблемы осенью прошлого года завершили строительство и ввели в эксплуатацию ряд объектов: газовая тепловая станция «Юго-Восток», первый этап газовой тепловой станции «Туран», первый этап ТЭЦ-3. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час», – написал аким столицы на своей странице в Instagram.

Благодаря данным объектам город впервые за несколько лет вышел с профицитом тепла. До конца года планируется завершить вторую очередь газовой тепловой станции «Туран». Это даст городу еще 250 Гкал/час.