Ввод новых объектов позволит обеспечить Астану теплом до 2035 года - аким

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строительстве новых газовых тепловых станций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

Качество проживания в городе зависит от многих факторов. Важная роль отдается работе объектов жизнеобеспечения. В позапрошлом году город ощущал дефицит в теплоснабжении.

«Для решения этой проблемы осенью прошлого года завершили строительство и ввели в эксплуатацию ряд объектов: газовая тепловая станция «Юго-Восток», первый этап газовой тепловой станции «Туран», первый этап ТЭЦ-3. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час», –  написал аким столицы на своей странице в Instagram.

Благодаря данным объектам город впервые за несколько лет вышел с профицитом тепла. До конца года планируется завершить вторую очередь газовой тепловой станции «Туран». Это даст городу еще 250 Гкал/час.

«Кроме того, приступили к строительству газовой тепловой станции «Тельмана» общей мощностью 620 Гкал/час. Планируем поэтапный запуск данной ГТС со следующего года. ГТС «Тельмана» позволит обеспечить теплоснабжением районы активной жилищной застройки. Также ведем проектирование газовой тепловой станции «Юго-Запад» мощностью 350 Гкал/час. С учетом ежегодного увеличения жилого фонда, новые объекты позволят обеспечивать город теплом до 2035 года», – сообщил Касымбек.

#столица #энергетика #Женис Касымбек

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