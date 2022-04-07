Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров посетил Костанайскую область.

Рабочая поездка Нурлана Абдирова в регион состоялась 4–5 апреля. Первым объектом посещения здесь стал Садчиковский сельский округ Костанайского района, где глава ЦИК встретился с избранным местным акимом и жителями.

Говоря о состоявшихся в 2021 году выборах, сельчане отметили, что введение института прямой выборности усилило под­отчетность сельского акима перед населением, а также повысило оперативность в решении проблемных вопросов села. Жители округа предложили снять ограничения в отношении сельских акимов по количеству сроков, на которые они могут избираться. По их мнению, если акимы умеют эффективно работать, пользуются авторитетом и уважением среди избирателей, то необходимо дать им возможность избираться и в будущем.

Также состоялся обмен мнениями по вопросу введения системы выборности акимов областей. Как считают жители села, новшество должно внедряться поэтапно, так как обществу необходимы время и повышение электорального опыта. Кроме того, была высказана позиция относительно проведения дебатов на выборах акимов. Костанайцы отмечают, что они обеспечат открытость и конкурент­ность избирательного процесса, позволят лучше узнать кандидатов. При этом подчеркивалось, что «хороший оратор» не всегда может быть «хорошим акимом». Поэтому наряду с проявленной кандидатами активностью на дебатах немаловажную роль играют также опыт работы, профессиональные навыки и образование.

В Костанае в здании областной филармонии прошла встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, гражданского сектора, СМИ, депутатами маслихатов, членами избиркомов области. Участники встречи обсудили Послание Президента в части модернизации избирательного процесса. Также глава ЦИК ознакомил собравшихся с предстоящими реформами в избирательной системе.

Депутат областного маслихата от ДПК «Ак жол» Дастан Жумабаев выдвинул предложение законодательно закрепить норму об использовании средств видео­наблюдения в помещениях для голосования в целях обеспечения максимальной открытости и прозрачности процедуры волеизъявления избирателей.

Экс-мажилисмен от АНК Валерий Вишниченко поддержал инициативу Главы государства о переносе квоты АНК в Сенат. При этом он предложил ввести механизм трехлетней ротации, которая позволит представить в Сенате различные этносы.

Председатель филиала Народной партии Казахстана Андрей Коваль поднял актуальный воп­рос электорального обучения для политических партий со стороны избирательных органов.

Руководитель Клуба женщин-политиков Римма Бектурганова подчеркнула своевременность поправок в законодательство о выборах, закрепивших квоту для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в партийных списках в Мажилис. Также она отметила, что необходимо в реальности выдвигать больше женщин на выборные должности и на посты акимов различного уровня.

Ветеран здравоохранения Купей Мальчубаева поддержала введение института самовыдвижения на выборах в органы представительной власти и отметила, что это позволит поддержать активных представителей общества.

Кроме того, в ходе дискуссии были рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности национальных наблюдателей, формирования и работы избирательных комиссий, расширения возможности участия молодежи в выборных процессах, а также перспективы применения электронного голосования.

Встретился Нурлан Абдиров и с молодыми избирателями региона, с которыми обсудил роль казах­станской молодежи в дальнейшей политической транс­формации общества, создании условий для роста, развития и самореализации молодых казахстанцев, повышении электоральной активности.

Поднимался и вопрос внедрения электронных технологий голосования. Активист Наурызбек Бирмагамбетов обратил внимание на целесообразность внедрения такого голосования вначале в пилотном режиме на нескольких избирательных участках. Также подчеркивалась необходимость предложить избирателю возможность выбора традиционного и электронного способов голосования. Аудитория поддержала мнение руководителя ЦИК о том, что для комплексного и объективного изучения данного вопроса необходимо прежде всего широкое общественное обсуждение.

«Фишкой» встреч Нурлана Абдирова с молодежью стало проведение онлайн-опросов по ключевым вопросам избирательного процесса. На этот раз результаты были следующие: 40% опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования; 33,3% выступают за смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное); 52,5% респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык, и лингвистический экзамен обязателен; 67,8% опрошенных ответили: гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Кроме того, 50% респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не должен иметь возможность менять свою партийную принадлежность.

Следующая рабочая поездка председателя ЦИК Нурлана Абдирова запланирована в Западно-Казахстанскую область, она состоится 7–8 апреля.