Женщина, состоящая на психиатрическом учете, обвинялась по двум уголовным статьям: покушение на убийство и убийство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области огласили приговор в отношении женщины, которая 30 июля выбросила из окна пятого этажа двух своих детей, а затем выпрыгнула сама, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Решением суда 34-летнюю павлодарку освободили от уголовной ответственности на основании того, что на момент совершения преступления она находилась в невменяемом состоянии, и направили на принудительное лечение. Женщина будет получать его в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Напомним, трагедия случилась 30 июля в Павлодаре на улице Нурмагамбетова. Младший сын женщины, 2024 года рождения, несмотря на все усилия врачей, погиб. Старший ребенок, 2017 года рождения, прошел серьезное лечение, сейчас живет с отцом в сельской зоне Экибастуза у родственников. Мать также пострадала из-за падения с высоты.

После выписки из травматологии первой горбольницы в отношении нее была избрана принудительная мера медицинского характера – приговора суда она дожидалась в областном центре психического здоровья.