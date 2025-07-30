Стало известно о состоянии детей, выброшенных матерью с пятого этажа в Павлодаре

Происшествия
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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Оба ребенка находятся в реанимации – врачи борются за их жизнь, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации областной детской больницы, мальчик 2024 года рождения был доставлен «скорой» в состоянии клинической смерти – в приемном покое больницы проведены реанимационные мероприятия. В крайне тяжелом состоянии - за счет травматического шока 3 степени, обширной черепно-мозговой травмы, множественных повреждений костей свода черепа, ушиба головного мозга, контузии внутренних органов - его госпитализировали в реанимацию.

Там же находится и ребенок 2017 года рождения, у которого закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, повреждение внутренних органов.

Сама женщина 1991 года рождения также находится в реанимации первой городской больницы – она в сознании, но в тяжелом состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами рук и ног.

Как сообщили в департаменте полиции, возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство.

Установлено, что все трое пострадавших выпали из окна подъезда между 4 и 5 этажами дома и упали на козырек подъезда. По предварительным данным, женщина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева дополнила, что на момент происшествия в квартире пострадавших никого не было.

Напомним, что в Павлодаре женщина выбросила с высоты двух своих детей, а затем прыгнула сама.

#дети #Павлодар #балкон

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