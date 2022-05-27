Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Сельское хозяйство
Выделяемые средства должны дойти до каждого фермера — Алихан Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область, в ходе которой посетил ряд производственных, социальных и инфраструктурных объектов, ознакомился с развитием агропромышленного комплекса, сферы здравоохранения и привлечения инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Первым объектом рабочей программы главы Правительства стало посещение крестьянского хозяйства ТОО «Namys Group», которое перешло на новые технологии производства зерна с использованием органических и минеральных удобрений.

Заслушав доклад главы региона Ермека Маржикпаева о развитии агропромышленного комплекса, Алихан Смаилов отметил, что одной из приоритетных задач Акмолинской области на сегодняшний день является качественное проведение посевной кампании в оптимальные сроки. В настоящее время во все регионы страны поставляется удешевленное дизельное топливо. Обеспеченность семенным материалом и минеральными удобрениями составляет 100 %.

Для проведения весеннего сева сельхозпроизводители обеспечены льготным кредитованием, объем которого увеличен с 70 до 140 млрд тг. Программа форвардного закупа АО «НК «Продкорпорация» также увеличена в 2 раза и доведена до 80 млрд тг. Кроме того, выделено 20 млрд тг на форвардный закуп для формирования зернофуражного фонда.

«Первостепенная задача сегодня – довести до каждого фермера выделяемые средства и в приоритетном порядке решать возникающие проблемы по проведению весенне-полевых работ», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Здесь же Премьер-министр провел встречу с руководителями ряда областных сельскохозяйственных формирований, в том числе ТОО «Агрофирма ТНК», ТОО «Агрофирма «Родина», ТОО «Приишимье», ТОО «Заречное», ТОО «Енбек», ТОО «Сандыктау» и многие др.

Премьер ответил на поднимаемые аграриями вопросы и поручил уполномоченным госорганам проработать варианты их решения.

В регионе глава Правительства также посетил ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация». Предприятие занимается сборкой востребованной сельскохозяйственной и коммунальной техники совместно с российскими и белорусскими производителями.

Алихан Смаилов отметил, что сегодня казахстанские компании успешно освоили массовый выпуск сельхозтехники. Так, доля отечественных тракторов и комбайнов на рынке составляет 90%. В то же время местное содержание по отрасли сельхозмашиностроения в целом составляет порядка 40%. В этой связи он подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения доли местного содержания в продукции сельхозмашиностроения.

Еще одним пунктом рабочей поездки главы Правительства стало посещение крупнейшего в СНГ сервисного центра по обслуживанию полной линейки агротехники John Deere ТОО «Eurasia Group Kazakhstan».

Алихан Смаилов напомнил, что использование высокотехнологичной сельхозтехники является важным элементом в повышении производительности труда.

Для этого Правительством создаются условия для обновления машинно-тракторного парка в виде инвестиционного субсидирования, субсидирования ставки вознаграждения по кредитам и лизингу. Также реализуется программа льготного кредитования (6-7% годовых) через финансовые институты АО «НУХ «Байтерек».

«Благодаря данным мерам уровень обновления парка сельхозтехники показывает положительную динамику. Здесь значимым вопросом является локализация производства», — сказал Алихан Смаилов.

Далее Премьер-министр посетил мясоперерабатывающий комплекс «Бижан», где производится мясная продукция, колбасные изделия, консервы и полуфабрикаты.

Алихан Смаилов подчеркнул, что государство уделяет особое внимание переработке сельхозпродукции, реализуя комплексные меры государственной поддержки.

«Мы должны наращивать производство своей продукции, чтобы снизить импорт и полностью закрыть потребности рынка. Акимату следует провести работу с фермерами, выставлять встречные обязательства при субсидировании, создавать условия для загрузки мясоперерабатывающих предприятий», — подчеркнул Алихан Смаилов.

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