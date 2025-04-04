Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о ДТП, в результате которого погибло четверо человек, сообщает Kazpravda.kz

«Расследование установило, что 28 октября 2024 года, на 68 км трассы «Костанай - Аулиеколь - Сурган» 59-летний житель Карагандинской области, управляя автомашиной TANK, выехал на полосу встречного движения, в результате которого совершил столкновение с автомашиной «Ваз». В результате ДТП водитель автомашины «Ваз» и его трое пассажиров погибли, еще один получил тяжкий вред здоровью», – проинформировали в надзорном органе.

В продолжение сказано, что действия виновного водителя квалифицированы по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть четырех лиц».

Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Уголовное дело направили в Специализированный суд по уголовным делам Костанайской области.