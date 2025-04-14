Фото: пресс-служба МКИ РК

Коллектив Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы провел выездной концерт, посвящённый 100-летию Народного героя, выдающегося кюйши и великой личности Нургисы Тлендиева, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минкультуры, в мероприятии приняли участие полный состав оркестра, а также известные исполнители Тахауи Рахметов и Бибигуль Кылымхан. С помощью такого культурного мероприятия артисты намерены повысить интерес жителей и гостей Алматы к национальной музыке.

Творчество Нургисы Тлендиева, внёсшего неоценимый вклад в развитие казахской музыкальной культуры, является подлинным духовным достоянием народа.

Серию мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения композитора, Национальный оркестр открыл масштабным концертом 24 января 2025 года. В настоящее время юбилей композитора отмечается на международном уровне под эгидой таких организаций, как ЮНЕСКО и ТЮРКСОЙ.

В министерстве напомнили, что Международная организация тюркской культуры объявила 2025 год - Годом памяти Нургисы Тлендиева. В течение года культурные мероприятия по этому поводу продолжатся.