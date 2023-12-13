Выходили на улицу, чтобы… погреться

Жильцы 11 домов микрорайона «Туран-1» стали первыми жертвами подготовки к зиме. Еще до начала серьезных морозов они начали жаловаться на холод в квартирах. Находиться в них, не так давно сданных в эксплуатацию, стало невыносимо. Граждане в буквальном смысле слова выходили погреться на улицу…

Людям, напуганным прогнозами о резком понижении температуры воздуха, удалось дозвониться до органов местной власти и поставщика тепла. Естественно, никакой альтернативы по обогреву жилищ, кроме как включения электрообогревателей, у граждан не оставалось. Именно так многодетные семьи и люди с инвалидностью, а дома здесь в основном строили для социально незащищенных горожан, спасались от нагрянувших холодов.

Все 11 домов обеспечиваются теплом от одной и той же автономной котельной. Декабрьским днем на теплотрассе, ведущей от теплового источника к многоэтажкам, прои­зошел порыв. Коммунальщики, исследуя причину холодных батарей, выяснили, что часть теплотрассы в новом микрорайо­не города, построенной всего несколько лет назад, уже сгнила, и подавать по ней качест­венное тепло в квартиры многодетных семей и инвалидов невозможно.

Как отметил заместитель акима Каратауского района Шымкента Азамат Парманов, комментируя ситуацию, летом, во время подготовки к отопительному сезону, специа­листы коммунального предприятия проверяли данный район и не нашли никаких повреждений…

Четыре бригады ГКП «Қуат жылу орталық-3» в экстренном порядке принялись устранять возникшую аварийную ситуацию. Для возобновления подачи тепла пришлось переложить полкилометра теплотрассы.

– Бригады, оперативно созданные совместными решениями акимата Каратауского района и коммунального предприятия, без остановки работали 48 часов, и за двое суток отремонтировали все, – рассказал заместитель директора ГКП «Қуат жылу орталық-3» Нурбек Орынбаев. – Прежде всего ими реконструировано 500 метров теплотрассы. В 2018 году, когда здесь велось масштабное строительство социального жилья и инженерных коммуникаций, подрядчик – строи­тельная компания «Отау Строй» – взяла теплотрассу на свой баланс. Они тогда гарантировали пять лет ее беза­варийной работы. Получается, как только гарантийный срок истек, появились пробле­мы... Все трубы пришли в негодность на 100%.

Между тем теплотрассу длиной в полтора километра проложили только шесть лет назад. Она рассчитана на безаварийную работу и бесперебойное снабжение теплом жителей 27 многоэтажек микрорайона «Туран-1» на протяжении 15 лет.

Почему сети оказались изношенными в рекордно короткий срок и непригодными к дальнейшей эксплуатации, еще предстоит выяснить. А заодно определить, кто возместит ущерб, сумму которого предварительно оценили в 10 млн тенге. Конечно, дискомфорт жильцов, простуды и деньги, потраченные на покупку лекарств для лечения, никто в расчет брать не собирается, и уж тем более – включать в сумму ущерба.

Подрядчик, занимавшийся в свое время строительством, отвергает все обвинения в некачественно выполненной работе. И даже готов в суде доказывать, что строил исключительно по проекту, используя те трубы, которые указаны в технической спецификации. И в качестве доказательства своей непричастности к случившейся аварии ссылается на то, что объект был сдан в эксплуатацию по всем существующим правилам и принят комиссией. Какой, дескать, может быть спрос после этого?

У жителей злополучных многоэтажек много вопросов к местным властям и коммунальщикам. Они хотят знать, как получилось, что во время подготовки к зиме сотрудники теплоснабжающей организации «не заметили» аварийное состояние практически новой теплотрассы? Кто и как подписывал акты о сдаче объекта в экс­плуатацию и готовности к зиме теплового хозяйства отдельно взятого микрорайона и каждого дома в отдельности? Почему пробле­ма прогнивших сетей осталась незамеченной на фоне горячих заверений о полной готовности к подаче тепла?

И еще людей интересует, что было бы, если без тепла они остались с детьми и стариками при нынешних минус 20?