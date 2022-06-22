Выкручивали руки, кормили просроченными продуктами: об издевательствах над инвалидами рассказали прокуроры

Выкручивали руки и кормили просроченными продуктами. Об издевательствах над павлодарцами с инвалидностью рассказали прокуроры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Вопиющие факты выявили во время проверки работы местных исполнительных органов. Выяснилось, что социальные услуги и спецсредства недополучили свыше тысячи особенных жителей региона. Незаконно потрачены и похищены 13 миллионов бюджетных средств, предназначенных на обслуживание граждан с особыми потребностями.

А сразу в нескольких медико-социальных учреждениях кормили постояльцев чем попало. Не по стандарту, да еще и продуктами низкого качества.

Прокуроры направили чиновникам 45 актов надзора. Виновных ожидают административные и уголовные наказания.

«В одном из медико-социальных учреждений нами выявлены факты жестокого обращения с опекаемыми. Так в ходе проверки были изъяты жёсткие диски с видеокамер, и там мы обнаружили, что санитар жестоко обращается, фактически выкручивает руки опекаемому – права инвалидов нашего региона нарушаются, причем повсеместно», – говорит Асхат Кокумбаев, начальник управления по защите общественных интересов прокуратуры Павлодарской области.