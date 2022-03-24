Актюбинец вылил на жену кипяток и не разрешал вызывать скорую. Мужчине не понравилась еда, он перевернул стол со всем содержимым, кипяток из чайника вылился на его жену. Она получила ожоги живота, груди, руки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Диапазон».

Все произошло на глазах у детей. От ожогов и боли женщина не могла даже пошевелиться. А муж не разрешал ей два дня вызывать скорую помощь, угрожал сломать руки и ноги. Об этом случае рассказали в общественном фонде «Не молчи». А когда мучитель ушел на работу, пострадавшая вызвала скорую сама.

По информации правозащитников, в семье шестеро детей, самому младшему только год, старшему – 14 лет.

В актюбинской полиции прокомментировали этот случай.

«Из больницы сообщили о госпитализации женщины с термическими ожогами. От пострадавшей поступило заявление, чтобы меры не принимали, так как получила ожоги по собственной неосторожности. Но после публикации информации в соцсети провели дополнительную доследственную проверку. В ходе нее установили факты бытового насилия в семье, о которых потерпевшая не сообщала ни в полицию, ни в больнице. Теперь от нее поступило заявление о принятии мер к супругу, по вине которого она получила ожоги. Начато досудебное расследование, проводится следствие», – сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области.

По информации полиции, супруг потерпевшей задержан. Также полицейские просят не скрывать факты бытового насилия и обязательно сообщать о них в правоохранительные органы.