Вынесен приговор по резонансному делу о сепаратизме в Петропавловске

В Петропавловске вынесли приговор участникам «Народного совета трудящихся», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news

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Петропавловский городской суд 28 ноября вынес приговор четверым участникам «Народного совета трудящихся».

Всем подсудимым предъявлено обвинение в сепаратизме и пропаганде подрыва безопасности государства.

Напомним, на собрании 19 марта этого года участники провозгласили «Народный совет трудящихся города Петропавловска» и приняли его декларацию. Автором этих документов является З., которого на этом же собрании избрали председателем. На мероприятии присутствовали 19 человек. Практически единогласно все проголосовали за образование «совета». Один человек воздержался.

Видеозапись с собрания, принятую декларацию и протокол З. опубликовал в аккаунте в Instagram «Народный совет. СКО, г. Петропавловск» 23 марта 2023 года, других страничках и чатах мессенджеров.

Факт создания «Народного совета» в Петропавловске стал общеизвестным только 30 марта.

Судебная психолого-филологическая экспертиза с участием политолога и других специалистов в декларации и других документах «Народного совета» усмотрела признаки сепаратизма и пропаганды подрыва безопасности государства.

Трех активных участников совета взяли под стражу 18 апреля этого года.

Суд над подозреваемыми начался в конце октября.

На скамье подсудимых из 19 членов совета оказались четверо. Все являются гражданами Казахстана и жителями Петропавловска.

«Таким образом З., Б., К., Б. совершили тяжкие преступления против конституционного строя и безопасности государства, предусмотренные частью 2 статьи 179 Уголовного кодекса РК (пропаганда к подрыву безопасности государства, совершенная с использованием СМИ или сетей коммуникации, группой лиц, изготовление, хранение и распространение материалов такого содержания), частью 2 статьи 180 УК РК (сепаратистская деятельность – пропаганда к нарушению целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, совершенная с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, группой лиц, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого содержания)», – заключил государственный обвинитель Тимур Кульжанов в обвинительном акте.

Отметим, что на первом судебном заседании подсудимые заявили, что вину не признают.

Организатора «Народного совета» З. суд приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Трем активисткам-участницам суд назначил по 7 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу. Подсудимые намерены подавать жалобу в апелляционную инстанцию.