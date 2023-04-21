Троих подозреваемых в сепаратизме членов "народного совета" взяли под стражу в Петропавловске

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20 апреля Специализированный следственный суд города Петропавловска санкционировал содержание под стражей троих членов «Народного совета трудящихся города Петропавловск» сроком на 2 месяца.

Напомним, ранее в соцсетях появился видеоролик о создании «Народного совета трудящихся города Петропавловск». Собравшиеся провозгласили свою организацию, приняли учредительные документы и символику, в том числе печать красного цвета.

В этой связи уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 180 УК РК как пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций и по статье 179 УК – пропаганда подрыва безопасности государства.

По информации прокуратуры, в действиях троих участников экспертиза установила признаки сепаратизма. 18 апреля сообщалось об их водворении в ИВС до избрания меры пресечения.