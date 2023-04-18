Троих членов "народного совета" водворили в ИВС в Петропавловске

В их действиях экспертиза установила признаки сепаратизма. Расследование продолжается, действиям остальных членов также будет дана оценка.

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Действия троих членов так называемого "народного совета" квалифицировали как пропаганду к нарушению целостности РК и подрыву безопасности государства, и водворили в СИЗО на период следствия. Расследование по факту сепаратизма продолжается, в ходе него будет проведена оценка и остальных активистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры СКО.

Напомним, в ранее в соцсетях появился видеоролик о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск". Собравшиеся провозгласили свое движение, приняли учредительные документы и символику, в том числе печать красного цвета.

Комитет национальной безопасности РК квалифицировал эти действия как пропаганду сепаратизма, на членов "народного совета" завели уголовное дело.

18 апреля прокуратура Северо-Казахстанской области проинформировала о ходе расследования. Так, уже проведены многочисленные следственные мероприятия имеющие значение для дела. Комиссионная судебная психолого-филологическая экспертиза с участием политолога и других специалистов установила признаки сепаратизма.

"На основании собранных материалами уголовного дела доказательств в отношении трех членов "Народного Совета", действия квалифицированы по части 2 статье 180 УК РК как пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций и по статье 179 УК - пропаганда подрыва безопасности государства.

Указанные лица задержаны в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан и водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в прокуратуре СКО.

Следственные действия продолжаются, и в отношении остальных участников собрания будет дана объективная и всесторонняя правовая оценка, добавили представители прокуратуры.

Ход досудебного расследования взят на особый контроль прокуратуры СКО.