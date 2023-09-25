Выплату свыше 2 млрд тенге госсубсидий незаконно приостановили в СКО

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В Северо-Казахстанской области прокуроры добились выплат субсидий, причитающихся предпринимателю, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Прокуроры СКО по обращению агрария в управление сельского хозяйства выявили незаконное приостановление выплат субсидий более чем на 2 млрд тенге

"Решения государственных органов, явившихся основанием для приостановления выплат субсидий, отменены по актам прокурорского надзора. Должностные лица привлечены к ответственности. Права предпринимателя восстановлены, ему выплачены субсидии на 948 млн тенге", – сообщили в прокуратуре.

Работа по выплате оставшейся суммы продолжается.