Глава департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов рассказал, стоит ли ожидать роста цен на хлеб, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Есть две категории хлеба. Социальный хлеб, тот который регулируется и мониторится со стороны государства – это формовой хлеб из муки 1 сорта. На него цена в регионах стабильная, меняться также она не будет, предпосылок на это нет», – сообщил Азат Султанов на брифинге в СЦК.

В случае же дефицита сырья в мукомольных предприятиях в отдельных регионах, по его словам, либо в случае резкого роста цен на зерно, будет подключаться Программа по субсидированию стоимости зерна, которое направляется из ресурсов Прокорпорации. Но и в этом случае, заверил спикер, цена будет определена для регионов таким образом, чтобы она позволяла производить хлеб по текущим ценам, а разница будет субсидироваться государством.

«Предпосылки для увеличения стоимости социального хлеба в настоящее время отсутствуют. По другим хлебобулочным изделиям – премиальному хлебу, круассану, багету – цена будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья», – резюмировал спикер.