Умит Шаяхметова: Высокая базовая ставка не позволяет кредитовать экономику

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава Halyk Bank Умут Шаяхметова на XII Конгрессе финансистов Казахстана рассказала о барьерах кредитования экономики банками второго уровня, передает Kazpravda.kz

Скрин с видео

Она напомнила, что продолжительное время на рынке обсуждается ужесточение, контроль и наказания.

«Но забываем о развитии. Мы прошли цикличность — было много банков, уменьшили количество, сегодня снова говорим о увеличении количества. Если мы начнем направо и налево раздавать лицензии и собирать депозиты, то можем получить проблемы сохранности депозитов», – считает Умут Шаяхметова.

Она пояснила, почему доля кредитов экономике составлят всего 13%.

«Это связано не только с регулированием. Регулирование у нас достаточно продвинутое. Мы закрываем все риски, капитализация на высоком уровне. Но кредитование связано не только с регулированием. Здесь очень важна роль между правительством и Нацбанком. Когда у нас высокая базовая ставка — реальному сектору экономики сложно брать кредиты по таким ставкам. Все сидят на государственных деньгах. Мне кажется, что доля государства в финансировании экономики будет приближаться к рыночной — но это плохая история. Не роль Нацфонда заниматься кредитованием экономики. Без совместной работы правительства и Нацбанка мы не сможем уйти в нормальное кредитование экономики. Есть проблемы финансирования сельского хозяйства и других направлений», – заявила она. 

#кредиты #базовая ставка #Нацфонд #БВУ

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