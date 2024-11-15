Умит Шаяхметова: Высокая базовая ставка не позволяет кредитовать экономику

Она напомнила, что продолжительное время на рынке обсуждается ужесточение, контроль и наказания.

Она пояснила, почему доля кредитов экономике составлят всего 13%.

«Это связано не только с регулированием. Регулирование у нас достаточно продвинутое. Мы закрываем все риски, капитализация на высоком уровне. Но кредитование связано не только с регулированием. Здесь очень важна роль между правительством и Нацбанком. Когда у нас высокая базовая ставка — реальному сектору экономики сложно брать кредиты по таким ставкам. Все сидят на государственных деньгах. Мне кажется, что доля государства в финансировании экономики будет приближаться к рыночной — но это плохая история. Не роль Нацфонда заниматься кредитованием экономики. Без совместной работы правительства и Нацбанка мы не сможем уйти в нормальное кредитование экономики. Есть проблемы финансирования сельского хозяйства и других направлений», – заявила она.